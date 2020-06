Borse europee vedono rosso. A Milano resiste Atlantia, pax col governo più vicina Listini nervosi per i timori dei nuovi contagi Covid soprattutto negli Usa. A Piazza Affari acquisti solo sulla holding dei Benetton mentre è alle battute finali la trattativa con Palazzo Chigi sulle concessioni (con l’ipotesi di una storica discesa sotto il 50% nel capitale di Aspi). Spread risale in area 170 punti di Enrico Miele e Chiara Di Cristofaro

Piazza degli Affari a Milano

La paura per i nuovi contagi Covid, soprattutto negli Usa, manda in rosso le Borse europee, con i segnali di ripresa - l'ultimo è l'indice sulla fiducia delle imprese tedesche sopra le attese - che stavolta non bastano a placare le paure degli investitori. Tutti i listini del Vecchio Continente registrano ribassi superiori all'1%, contagiando anche Piazza Affari (che aveva resistito almeno nelle battute iniziali). A livello settoriale in Europa pesano soprattutto le vendite su auto, energia e banche.

Il tono ottimista di fondo delle ultime sedute sembra così frenato dall'aumento dei contagi da coronavirus nel mondo, in testa Usa e America Latina. La situazione negli Stati Uniti, infatti, continua a preoccupare, mentre è arrivato l'appello del governatore del Texas a restare a casa dopo il record dei casi positivi. Per placare le ansie sul fronte economico, nelle scorse ore il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha detto che l'amministrazione di Washington sta «considerando seriamente» un altro pacchetto di stimoli fiscali da approvare a luglio e il presidente Trump ha confermato che i dettagli arriveranno nelle prossime settimane. E questo dopo aver già rassicurato gli investitori sulla tenuta - non scontata - degli accordi commerciali con la Cina (a seguito dei dubbi sollevati a sorpresa dal consigliere Peter Navarro che avevano spaventato i mercati). Sul fronte macro in Europa, dopo i buoni indicatori Pmi sulla manifattura, per ora non sortisce effetti sui listini il miglioramento dell'indice Ifo tedesco a giugno, salito oltre le attese a 86,2 (l'aumento più forte mai registrato), proprio mentre la Germania ha deciso il lockdown nella zona del mattatoio dove è scoppiato il nuovo focolaio di coronavirus.

A Piazza Affari si salva solo Atlantia



Sull'azionario milanese, dove la maggior parte dei titoli del Ftse Mib è in profondo rosso, si salva solo la holding Atlantia mentre sembra essere alle battute finali l'accordo con il governo Conte sulle concessioni autostradali, con l'ipotesi di una discesa sotto il 50% del capitale della controllata Aspi. Dopo un avvio discreto, calano anche i titoli bancari, così come si sono fermati gli acquisti degli investitori sul gruppo Fca. In coda al listino ancora il lusso con Moncler e i titoli legati al settore petrolifero. Debole il ramo farmaceutico con Recordati e Diasorin. Le vendite stanno poi zavorrando anche l'industria con Leonardo e le tlc con Telecom Italia. Nonostante una seduta in forte flessione, gli osservatori sono però convinti che sullo sfondo restino motivi di ottimismo: «Il Covid fa meno paura ai mercati perché si ha la sensazione che si possa e si riesca a gestire il contagio – a meno di un’accelerazione sostanziale – senza fermare di nuovo le economie. In questa prospettiva anche una possibile seconda ondata spaventa meno» spiega Luigi Nardella di Ceresio Investors.

Spread con Bund risale in area 170 punti

In rialzo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund di pari durata - dopo aver aperto la seduta a 165 punti base dai 167 punti del closing del 23 maggio - ora si muove in area 170 punti. Stabile all'1,27% il rendimento del BTp decennale benchmark.

Dollaro debole, petrolio “galleggia”. Oro al top



Sul mercato valutario, il biglietto verde si conferma debole e l'euro quota 1,1319. «Continua la debolezza generalizzata del dollaro - spiegano gli analisti di Mps Capital Services - in vista del fine trimestre e in scia ai dati macro migliori delle attese che indeboliscono la domanda di porti sicuri. L’appetito per il rischio favorisce diverse valute del comparto emergente, con il real brasiliano in deciso apprezzamento». In lieve rialzo il petrolio, con il Wti agosto che scambia sui 40 dollari, mentre il Brent pari scadenza è oltre i 42 dollari al barile. Il prezzo dell'oro ha invece raggiunto un nuovo massimo da 7 anni e mezzo, superando i 1.770 dollari. «Il recente rialzo dei mercati azionari non è stato sufficiente a soddisfare l'appetito degli investitori per il lingotto poiché un numero crescente di operatori vede la scalata delle borse come fragile e insostenibili» spiegano da ActivTrades.

Germania: indice Ifo migliora a 86,2 a giugno, è record

Migliora a giugno il clima di fiducia delle imprese in Germania, misurato dal barometro Ifo che torna ai livelli di febbraio, dopo l'impatto del lockdown per il coronavirus. A giugno l'indicatore misurato dall'istituto tedesco è salito a 86,2, sopra le attese che stimavano un rialzo attorno a 85, da 79,7 di maggio (dato rivisto). Il sottoindice sulle aspettative è salito a 91,4 da 80,5 e quello sulle condizioni correnti a 81,3 da 78,9. L'istituto sottolinea che si tratta «dell'aumento più forte mai registrato. Le valutazioni delle aziende sulla loro situazione attuale sono leggermente migliori e le loro aspettative sono salite: le imprese tedesche vedono la luce alla fine del tunnel».