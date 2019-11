Borse europee sulla parità, a Piazza Affari Astm tenta il rimbalzo Ieri Wall Street ha aggiornato nuovi record. Sullo sfondo l’ottimismo circa la possibilità di un’intesa tra Usa e Cina nella disputa sui dazi commerciali di Paolo Paronetto

Borse europee sulla parità dopo i rialzi di lunedì. Gli investitori restano cauti in attesa di sviluppi concreti nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e monitorano le indicazioni in arrivo sul fronte macroeconomico. Particolare rilievo avrà, nel pomeriggio italiano, la pubblicazione del dato sulla fiducia dei consumatori Usa: «C'è molta attenzioni sui dati relativi ai consumi in questo momento, perché si tratta dell'unica componente che spinge la crescita del Pil», notano gli analisti di UniCredit. Poco mosso il FTSE MIB milanese, con Fiat Chrysler Automobiles sotto i riflettori in vista di possibili annunci sulla fusione con Psa. Tentano il rimbalzo Sias e Autostrada Tomi dopo la debolezza di lunedì seguita al crollo del viadotto in Liguria.

Fiat Chrysler è al centro dell'attenzione dopo la lettera con cui i vertici del gruppo hanno confermato ai dipendenti che verrà firmato il memorandum of understanding con Psa Peugeot per realizzare l'aggregazione. Nel dettaglio, i dipendenti di Fca e di Peugeot hanno ricevuto una lettera interna scritta congiuntamente dai vertici delle

due case nella quale si spiega che le squadre sono al lavoro per arrivare alla definizione di un memorandum of understanding entro le prossime settimane, in linea con gli obiettivi dichiarati il giorno dell'annuncio dell'operazione. L'operazione, poi, sarà completata nella seconda metà

dell'anno prossimo. La comunicazione mette a tacere i timori provocati dall'iniziativa legale di Gm contro Fca, che secondo alcuni osservatori avrebbe potuto mettere a rischio l'impianto della fusione. «Sembrerebbe quindi che l'iniziativa legale di Gm contro Fca non abbia avuto ripercussioni sul progetto», hanno commentato gli esperti di Equita, che hanno confermato la raccomandazione di 'buy' con target a 17,1 euro.

Enel sotto pressione nonostante i target del piano superiori alle attese

Le vendite colpiscono invece Enel sotto nel giorno della presentazione del nuovo piano al 2022, con target superiori rispetto alle stime di mercato. Il gruppo prevede che «grazie a tutti gli investimenti a piano» l'ebitda raggiungerà i 20,1 miliardi nel 2022, con un incremento del 13% dai 17,8 miliardi attesi per il 2019. Il gruppo stima una crescita del 27% dell'utile netto ordinario, che si prevede raggiunga 6,1 miliardi nel 2022 dai 4,8 stimati nel 2019 con il target per il 2021 in aumento di circa 200 milioni rispetto al piano precedente. Si prevede inoltre che l'indebitamento finanziario netto aumenti di circa 1,4 miliardi nell'arco di piano, fino a circa 47,3 miliardi nel 2022, dai 45,9 miliardi di euro stimati per il 2019, principalmente per effetto dell'accelerazione degli investimenti. I target 2022, notano gli analisti di Equita, sono «superiori alle attese» e quindi il piano fornisce «indicazioni positive».

Euro/dollaro poco mosso

Sul mercato dei cambi, euro/dollaro poco mosso a 1,1015 (1,1010 ieri in

chiusura. La moneta unica vale anche 120,02 yen (120,01), mentre il rapporto dollaro/yen è a 108,95 (108,85). Ritraccia in parte ma resta forte la sterlina, ieri galvanizzata dai sondaggi che a tre settimane dalle

elezioni politiche che assegnano un buon vantaggio ai conservatori. La divisa britannica vale 1,2872 dollari (1,2904) ed è indicata a 0,8556 per un euro (0,8530). Sotto la parità il prezzo del petrolio: il future gennaio sul Wti segna -0,19% a 57,90 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent cede lo 0,09% a 63,59 dollari.



Sull'obbligazionario, è stabile lo spread di rendimento tra il BTp decennale banchmark e il pari scadenza tedesco, indicato a 161 punti base,

lo stesso livello della vigilia. Il rendimento del BTp decennale italiano si attesta in apertura all'1,27%, in leggero aumento dall'1,26% di ieri.