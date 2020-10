Europa parte bene dopo dati Cina. A Milano scatto Atlantia: giorno decisivo per dossier Aspi Il Pil cinese accelera nel III trimestre ma meno delle attese, balzo per produzione industriale e vendite al dettaglio. Si attendono novità da Pfizer sul vaccino. Nel pomeriggio parla Christine Lagarde: Bce pronta già a nuovi stimoli? di Andrea Fontana e Stefania Arcudi

I mercati finanziari ripartono dalla speranza che il vaccino anti-Covid possa arrivare prima del previsto e guardano all'accelerazione della crescita dell'economia cinese nel terzo trimestre. Dopo aver terminato la seduta di venerdì 16 ottobre in netto rialzo (Piazza Affari +1,7%), i principali indici azionari europei mostrano incrementi vicini a un punto percentuale. Positiva sia la chiusura della Borsa di Tokyo sia l'andamento di Hong Kong mentre Shanghai è debole.

Cina: accelera la crescita, balzo della produzione industriale

Nel terzo trimestre il pil cinese è rimbalzato del 4,9% su base annua, confermando la ripresa dopo lo storico crollo registrato nei primi mesi del 2020 a causa del coronavirus. L'aumento registrato è comunque leggermente inferiore alle previsioni di un gruppo di analisti che si aspettavano un incremento del 5,2 per cento. Il tasso di crescita registrato nel terzo trimestre resta comunque lontano dal livello raggiunto nel 2019 (+6,1%), che era già un minimo da tre decenni. Decisa crescita delle vendite al dettaglio in Cina. Su base tendenziale a settembre l'indicatore è aumentato del 3,3%, confermando una ripresa dell'attività nel Paese. Forte aumento anche per la produzione industriale che a settembre ha registrato un incremento pari a 6,9% a livello tendenziale. Si tratta del tasso di crescita piu' alto registrato da inizio anno.

Piazza Affari nel segno di Atlantia: attesa offerta di Cdp

A Piazza Affari occhi puntati su Atlantia: la holding ha ceduto nel week end la quota di minoranza (49%) di Telepass per 1,05 miliardi a Partners Group. Sono in programma in serata il consigli di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti per l'offerta su Autostrade per l'Italia e quello di Atlantia per valutare la proposta. Ancora indiscrezioni sulla combinazione di attività in Italia tra Banco Bpm e Credite Agricole: secondo il Corriere Economia sarebbe già definita la governance della nuova entità.

In Europa riflettori puntati, alle 14.45, sull’intervento programmato di Christine Lagarde. In un momento particolarmente negativo per la curva pandemica non è da escludere che il governatore della Bce apra a nuovi stimoli. Anche sull’aspettativa di ciò i rendimenti dei BTp italiani stanno continuando a scendere. La scorsa settimana il decennale ha toccato il minimo storico sotto lo 0,7%. Nuovi minimi anche sulla curva 3-5 anni e per il 30 anni.

Nella seduta del 19 ottobre lo spread tra BTp e Bund si allarga leggermente rispetto ai 127 punti dello scorso venerdì e il rendimento del titolo italiano a 10 anni si riporta a 0,68% (0,66% alla chiusura precedente).