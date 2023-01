Borse, Europa guardinga nel giorno dell'occupazione Usa. Il gas torna sotto 70 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee viaggiano poco mosse nel giorno dell'Epifania, con volumi di scambio bassi, all'indomani di una seduta fiacca. La settimana, dopo il rally delle prime sedute dell'anno, dovrebbe comunque chiudersi in territorio ampiamente positivo. Il FTSE MIB di Milano è sopra la parità, come il CAC 40 di Parigi. Più indietro il DAX 40 di Francoforte e l'IBEX 35 di Madrid, mentre viaggia a passo leggermente migliore il FT-SE 100 di Londra.

Gli investitori stanno snobbando l’andamento di Wall Street, che invece alla vigilia ha chiuso in deciso ribasso, soprattutto sul lato dei titoli tech (-1,47% il Nasdaq). Del resto gli investitori temono che la Federal Reserve continuerà ad alzare i tassi, convinzione che ha spinto in alto anche i rendimenti dei bond governativi: il Treasury a due anni ha guadagnato quasi sei punti base, portandosi al 4,445%. Sale intanto l’attesa per il rapporto americano sul mercato del lavoro di dicembre, che sarà pubblicato in giornata.

A Milano occhi su Stellantis e St, Tim osserva speciale

A Piazza Affari gli occhi saranno puntati su Stellantis, sulla scia del rallentamento del comparto auto europeo e dopo le parole del Ceo, Carlos Tavares, volato a Las Vegas per il Ces 2023. Il manager ha aperto a «scelte impopolari» come possibili chiusure o ridimensionamenti di alcuni impianti pur escludendo tagli di posti di lavoro e ha parlato della necessità di continuare a lavorare per ridurre i costi della tecnologia, in modo da rendere accessibili per il grande pubblico i veicoli elettrici, chiave di volta del futuro del gruppo. Rimane al palo Stmicroelectronics, risentendo dei dati del quarto trimestre di Samsung Electronis peggiori delle attese. Rimane inoltre sotto la lente Telecom Italia, mentre si inseguono mille rumor sulle soluzioni che verranno adottate per portare la rete sotto il cappello statale.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread stabile poco sopra 200 punti

Andamento stabile per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale (IsinIT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato a 202 punti base, invariato rispetto al riferimento della vigilia. In calo frazionale si segnala il rendimento del BTp decennale benchmark indicato al 4,30% dal 4,32% del closing della vigilia.

Euro poco mosso, petrolio in rialzo e gas in calo

Sul fronte dei cambi, l’euro è scambiato a 1,0513 dollari, abbastanza in linea con I valori della vigilia (1,0525 dollari in chiusura). La divisa passa inoltre di mano a 141 yen (140,64), mentre il cambio dollaro/yen è a 134,12 (133,58). E’ in lieve rialzo per il petrolio: il Wti di febbraio guadagna lo 0,3% portandosi a 73,89 dollari al barile, il Brent del Mare del Nord di marzo guadagna lo 0,2% attestandosi a 78,89 dollari al barile. Infine torna a scendere il gas: il future di febbraio si riporta sotto i 70 euro al megawattora, esattamente a 69,5 euro, segnando un ribasso del 4%.



Tokyo in rialzo nonostante il passo falso di Wall Street

La Borsa di Tokyo termina l’ultima seduta della settimana col segno più, nonostante la correzione degli indici azionari statunitensi, sostenuta dalla svalutazione dello yen che torna a dare impulso ai titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell’export. Il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,59%, a quota 25.973,85, con un aumento di 153 punti. Le aspettative di una nuova stretta monetaria da parte della Federal Reserve americana contribuiscono all’indebolimento della divisa nipponica - in fase di arretramento dai massimi in 7 mesi sul dollaro, a quota 134, e sull’euro poco sopra 141.