Le Borse brindano alla vittoria dei Tory e all’intesa sui dazi. Anche Londra in rialzo Il Regno Unito, ha già fatto saper il premier Johnson, lascerà l'Unione europea il prossimo 31 gennaio «senza se e senza ma». Commentando il risultato elettorale Johnson ha anche aggiunto che la vittoria schiacciante del suo partito pone fine a qualsiasi speculazione circa la possibilità di un secondo referendum sulla Brexit. Balzo della sterlina su dollaro ed euro. Spread tra BTp e bund in calo di Flavia Carletti

Le Borse europee festeggiano i risultati delle elezioni nel Regno Unito che hanno visto una netta vittoria dei Conservatori di Boris Johnson. Il FTSE MIB ha avviato le contrattazioni in rialzo di oltre un punto percentuale, in linea con il Dax30 a Francoforte e il Cac40 a Parigi. Ancora superiore la performance dell'Ibex35 a Madrid. Il Ftse100 a Londra , che aveva aperto in calo di mezzo punto percentuale, appesantito dal balzo della sterlina, ha poi invertito direzione di marcia allineandosi al trend positivo dei mercati europei.

Con vantaggio Conservatori Brexit più vicina

I Tories non avevano una così larga maggioranza in Parlamento dall'elezione di Margaret Tatcher del 1987: con quasi tutti i seggi ormai assegnati, ne hanno ottenuti 363 su 650, ben oltre la soglia dei 326 necessari per governare senza alleati in altri partiti. Per i Laburisti di Jeremy Corbin, invece, si tratta del peggior risultato dal 1935. Con questa netta vittoria dei Conservatori il percorso della Brexit viene dato per segnato con la Camera dei Comuni che ha i numeri per una rapida approvazione dell'intesa raggiunta l'ottobre scorso tra Londra e Bruxelles e quindi avere l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea dal 31 gennaio prossimo. Inoltre, gli investitori considerano scampato il pericolo di una politica "Corbynista". Il leader dei Laburisti, che ha già annunciato che non sarà lui a guidare il partito alle prossime elezioni, puntava a una serie di interventi di politica economica che prevedevano nazionalizzazioni e forti interventi fiscali sui redditi più alti. Il Regno Unito, ha già fatto saper il premier Johnson, lascerà l'Unione europea il prossimo 31 gennaio «senza se e senza ma». Commentando il risultato elettorale Johnson ha anche aggiunto che la vittoria schiacciante del suo partito pone fine a qualsiasi speculazione circa la possibilità di un secondo referendum sulla Brexit.

Ottimismo sul fronte commerciale

In questo contesto, c'è l'attesa per una svolta sul fronte commerciale Usa-Cina. Ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, via Twitter ha scritto di una grande intesa con la Cina, sottolineando: «Lo vogliono loro ed anche noi». Si prevede così che possa esserci un rinvio dei nuovi dazi Usa su importazioni cinesi che dovrebbero scattare da domenica 15 dicembre. A Piazza Affari tra i titoli, sotto i riflettori Stm, Cnh Industriale Unicredit.

Balzo della sterlina, ai massimi da maggio 2018 sul dollaro

Sul fronte dei cambi, in progresso la sterlina britannica dopo le elezioni. La valuta inglese passa di mano a 0,8319 euro, contro 0,8475 della chiusura di ieri sera. La divisa britannica ha toccato un massimo da dicembre 2016 nel confronti della moneta unica dopo i risultati delle elezioni. La sterlina è salita ai massimi da maggio 2018 sul dollaro e vale 1,3420 dollari (1,3124 della vigilia). Il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1165 (1,1122 alla vigilia), e 122,442 yen (121,36), con il cross dollaro/yen a 109,63 (109,1). In rialzo il prezzo del petrolio: il contratto sul Wti consegna Gennaio sale dello 0,6% a 59,54% e il Brent del Mare del Nord consegna Febbraio sale dello 0,78% a 64,7 dollari al barile.

A Tokyo Nikkei sale del 2,55% dopo vittoria Boris Johnson

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo che ha beneficiato della vittoria dei Tory di Boris Johnson alle elezioni britanniche e delle attese per l'imminente annuncio di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Alla fine della seduta, l'Indice Nikkei ha guadagnato il 2,55% a 24.023,10 punti mentre il più ampio indice Topix ha terminato in rialzo dell'1,59% a 1.739,98 punti. Sui mercati asiatici il successo di Boris Johnson è interpretato come un chiarimento definitivo sulla uscita definitiva della Gran Bretagna dalla Unione europea.