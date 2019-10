Borse su: focus su lavoro Usa. Corre St a Milano. India taglia i tassi

BTp, spread resta in area 150

Avvio piatto per i titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. Lo spread tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco è indicato a 150 punti base (151 il finale della vigilia) con il rendimento che scende allo 0,9% dallo 0,92% del finale di giovedì. Tutti i titoli sovrani di riferimento dell'eurozona sono in rialzo in avvio di seduta, con rendimenti in calo, con l'eccezione dei Bonos spagnoli decennali che rendono lo 0,12% (0,11% ieri).



Euro/dollaro stabile sotto 1,10. Yen risale

Sul mercato valutario è stabile l'euro/dollaro a 1,0969 (1,0959 ieri sera) mentre lo yen recupera terreno verso le principali divise trattando a 106,80 per un dollaro (107,18 ieri sera) e a 117,14 per un euro (117,46). Sterlina a 0,8889 pound per un euro (0,8907 ieri) e a 1,2345 dollari (1,2303).

In lieve rialzo il petrolio a 52,6 dollari al barile nel Wti novembre e a 57,9 dollari al barile nel Brent dicembre.

India: Banca centrale taglia i tassi di 25 punti base al 5,15%

Intanto la Banca centrale indiana (Rbi) ha ridotto il tasso di riferimento di un quarto di punto dal 5,40% al 5,15 per cento. Si tratta del quinto ribasso consecutivo dall'inizio dell'anno. La Reserve Bank of India ha attuato una serie di misure di politica monetaria per contrastare il rallentamento della crescita. Il pil dell'India è cresciuto nel secondo trimestre dell'anno ad un ritmo del 5%, il più basso dal 2013.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

