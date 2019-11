L'Europa saluta col segno più il debutto di Lagarde alla Bce, a Milano frena Fca Oggi l'ex segretario del Fmi diventa ufficialmente presidente della Banca centrale europea. Parte oggi, inoltre, il nuovo Qe dell'istituto centrale che, come previsto, acquisterà 20 miliardi di euro al mese in titoli di Stato e azioni. Da segnalare i buoni dati a sorpresa arrivati dalla Cina. A Milano crolla Cattolica dopo la revoca a sorpresa dell'ad Minali di Eleonora Micheli

Borse europee positive nel giorno in cui inizia l’era di Christine Lagarde alla Bce. In più sempre oggi parte il Qe dell’istituto europeo, che così ogni mese acquisterà asset per 20 miliardi di euro al mese. I listini del Vecchio Continente hanno snobbato la chiusura debole di Wall Street e anche di Tokyo. la Borsa americana, comunque, naviga sui massimi storici. Intanto, però, serpeggiano dubbi su un imminente accordo Usa-Cina sul fronte del commercio internazionale, soprattutto dopo che nei giorni scorsi è stato cancellato a causa delle sommosse nel Paese il vertice Apec in Cile, occasione per siglare un'intesa, mettendo a confronto diretto il presidente Usa, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jiping. Ad ogni modo vanno avanti i negoziati tra gli sherpa dei due Paesi e n più ieri Trump ha rassicurato via Twitter che «il presidente Xi e il presidente Trump firmeranno ». Inizialmente verrà siglato un pre-accordo in grado di coprire il 60% dell'intesa finale. Per adesso, però, non è stata fissata nè una data, nè un luogo dove si incontreranno Trump e il presidente cinese. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Sul fronte macro, gli investitori attendono l'importante dato americano sul mercato del lavoro relativo al mese di ottobre. Buone notizie sono invece arrivate dalla Cina, con l'indice dei Pmi che misura l'andamento del settore manifatturiero, calcolato da IHS Markit per il gruppo Caixin, che si è attestato a 51,7 punti, in aumento rispetto a 51,4 di settembre. Si tratta del livello più alto registrato da questo indice da febbraio 2017. Milano, in un giorno di festività, segna un lieve rialzo, mentre lo spread è abbastanza stabile in area 143 punti.

Fca prende fiato, bene Cnh dopo cessione in Australia

A Piazza Affari Fiat Chrysler Automobiles prende fiato, dopo la volata delle ultime due sedute sull’onda dell’annuncio delle trattative con Psa Peugeot per realizzare una fusione alla pari e dare vita al quarto gruppo auto al mondo. Della galassia Agnelli sono premiate le Cnh Industrialdopo l'annuncio della vendita di Truckline, uno dei maggiori rivenditori e distributori australiani di ricambi e accessori. Contrastate le azioni delle banche.

Vendite su Cattolica dopo uscita a sorpresa dell'ad Minali

Fuori dal paniere principale, Cattolica Ass registra una delle performance peggiori del mercato all’indomani della notizia a sorpresa che il cda dell’assicurazioni ha revocato le deleghe all'amministratore delegato Alberto Minali.

Euro rimane sopra 1,11 dollari, debole il petrolio

Sul mercato valutario, l'euro resta sopra quota 1,11 dollari: passa di mano a 1,1160 dollari (ieri a 1,1148). Vale inoltre 120,52 yen (120,485). Il dollaro/yen, infine, è pari a 107,97 (108,05). Continua a perdere quota il valore del greggio: il wti, contratto con consegna a dicembre, si attesta a 54,2 dollari al barile, in ribasso dell’1,5%.

Sul fronte dei dati macro oggi gli investitori si concentreranno sulle ultime statistiche sul mercato del lavoro negli Stati Uniti e sull’ultima rilevazione dell’indice di fiducia Ism manifatturiero. Sul primo fronte il consensus degli analisti di S&P Market Intelligence ha messo in conto 65mila nuovi occupati ad ottobre. Quanto all’Ism manifatturiero ci si attende un leggero miglioramento ad ottobre dell’indice che, stando alle stime degli analisti, dovrebbe attestarsi a quota 48 punti ad ottobre.