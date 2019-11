Borse: Tokyo chiude in ribasso. Attesa apertura volatile in Europa Sui mercati pesa lo stop rispetto all’eventuale riduzione dei dazi commerciali tra Cina e Stati Uniti. di Redazione Finanza

La Borsa di Tokyo ha chiuso in negativo, appesantita della nuova rivalutazione dello yen, mentre continua l’incertezza sull’esito delle trattative del commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti.

Il Nikkei, in particolare, ha terminato le contrattazioni con un calo dello 0,76%. In Europa le prospettive indicate dai future sono per un avvio contrastato dei listini.



Di là da ciò le Borse ripartono dal nuovo record messo a segno il 13 novembre da Wall Street con l’indice S&P 500 che si è portato verso la soglia inesplorata dei 3.100 punti sulle ali delle parole del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha rassicurato sulla tenuta dell’economia americana allontanando i rischi di una recessione.

I mercati restano comunque incerti sul tema dazi. Continuano a pesare le “mancate” parole di martedì sera del presidente americano, Donald Trump, che in un discorso all’Economic club di New York ha evitato di fornire dettagli sullo stato delle trattative Usa-Cina. Non ha neppure annunciato, come si attendevano gli osservatori, un rinvio delle tariffe doganali contro le auto prodotte in Europa.

Il mercato obbligazionario europeo riparte con lo spread BTp-Bund salito nelle ultime ore in area 165 punti (154 calcolato con il vecchio benchmark del BTp utilizzato da Bloomberg). Sui rendimenti della curva italiana stanno pesando anche le incertezze politiche in merito al caso ex-Ilva.

Sul fronte macro il calendario economico prevede nella giornata di oggi il dato sul Pil tedesco del terzo trimestre. Il dato è stato di un rialzo dello 0,1%. Gli analisti stimavano un dato leggermente negativo per il terzo trimestre che avrebbe provocato quindi una recessione tecnica in Germania. Nel pomeriggio il dato sulle richieste dei nuovi sussidi settimanali alla disoccupazione negli Stati Uniti. Gli operatori si aspettano che salgano a quota 215mila rispetto alle 211mila della precedente rilevazione.

