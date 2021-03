Borse, partenza debole con i nuovi lockdown

1' di lettura

Borse europee deboli in una giornata in cui il filo conduttore è, ancora una volta, il Covid con il prolungamento del lockdown tedesco e al contempo l'attesa per l'accelerazione della campagna vaccinale, Italia compresa.Sul fronte macroeconomico non è una giornata particolarmente ricca se non per le attese audizioni - tra oggi e domani - di Jerome Powell e Janet Yellen, rispettivamente numero uno della Fed e segretaria al Tesoro, che potrebbero dare ulteriori indicazioni sull'andamento dell'economia Usa.



Flette ancora il greggio che cede oltre l'1% a 63,88 dollari. A Piazza Affari è sempre focus sui titoli bancari, con il risiko che è tornato apparentemente a scaldarsi, e su Atlantia, con la scadenza di fine mese su Aspi che si avvicina.

Borsa Tokyo gira in negativo e chiude a -0,6% con piazze Cina

La Borsa di Tokyo azzera i guadagni iniziali e vira in negativo per chiudere debole, affiancandosi alla poco brillante performance dei mercati cinesi dove prevalgono i timori sulle tensioni tra Cina e Usa e gli investitori hanno fermato gli acquisti su alcune grandi aziende continentali, mentre la volatilità dei rendimenti delle obbligazioni statunitensi ha frenato la propensione al rischio. L'indice Nikkei dei titoli guida ha cosi' perso lo 0,61% chiudendo a 28.995,92, mentre il più ampio Topix è sceso dello 0,94% a 1.971,48 punti

(Il Sole 24 Ore Radiocor)