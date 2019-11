Borse, tornano le tensioni Usa-Cina. A Milano ancora acquisti su Nexi Ieri notte Donald Trump ha firmato il decreto a favore dei dimostranti di Hong Kong provocando la dura reazione della Cina. Oggi Wall Street è chiusa per il Ringraziamento, attesi dati macro da Italia, Germania ed Europa di Chiara Di Cristofaro

Partenza con il segno meno per le Borse europee, con le tensioni Usa-Cina che tornano in primo piano. Ieri Wall Street ha chiuso sui nuovi massimi, mentre oggi il mercato americano è chiuso per il Ringraziamento. Anche le Borse asiatiche hanno chiuso con il segno meno, dopo che nella notte Donald Trump ha promulgato i provvedimenti a favore dei protestanti di Hong Kong, fatto che ha provocato la dura reazione della Cina che minaccia «dure contromisure» contro il Governo americano.

Dati macro in arrivo. Oggi l'ultima asta dei BTp

In assenza del faro di Wall Street, le Borse europee guardano ai dati macro in arrivo oggi, dai prezzi alla produzione italiani all'inflazione tedesca e l'indice di fiducia economica in Europa. Sull'obbligazionario, dopo l'asta dei BoT semestrali di ieri con rendimento stabile, il Tesoro italiano tiene l'ultima asta di BTp del 2019.

A Piazza Affari bene Nexi, giù Atlantia

Intanto, sull'azionario milanese, proseguono gli acquisti su Nexi dopo che ieri il titolo ha aggiornato il massimo storico, grazie anche a un report di Citi il settore fintech e pagamenti va verso un consolidamento e l'istituto potra' beneficiarne anche alla luce delle recenti indiscrezioni di un accordo commerciale con Intesa Sanpaolo (-0,37%). Svetta sul Ftse Mib Saipem (+0,54%) dopo la notizia di due nuovi contratti in Scozia

Tokyo in calo, debole anche Hong Kong

La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero calo con l’indice Nikkei che lascia sul terreno lo 0,12%. In generale l’andamento dei listini asiatici è stato caratterizzato dalle vendite. Hong Kong sta perdendo solo lo 0,18% ormai assuefatta alle contestazioni che sono proseguite anche nella notte odierna con l’ingresso della Polizia nel Politecnico, uno dei focolai della protesta. Gli indici cinesi di Shanghai e Shenzhen hanno

lasciato sul terreno rispettivamente lo 0,47 e lo 0,26 per

cento.





Si tratta, evidentemente, di una seduta piuttosto atipica. Negli ultimi tempi il mercato statunitense ha spesso dato il «la» a tutte le altre Borse. In particolare perchè è quello più reattivo all’ormai infinita telenovela che ruota intorno alla guerra commerciale voluta dagli Usa contro la Cina. Il fatto che la Borsa americana sia chiusa per festività rende meno prevedibili le contrattazioni nel Vecchio continente.







