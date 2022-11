Borse europee aprono in netto rialzo dopo un ottobre super

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio in rialzo per le Borse europee, anche se la seduta si preannuncia con scambi più rarefatti a causa della festa di Ognissanti. Si muovono in deciso progresso il FTSE MIB a Piazza Affari, così come il CAC 40 a Parigi e il DAX 40 a Francoforte, consolidando le forti performance del mese di ottobre. Wall Street, nella seduta di lunedì 31 ottobre, ha frenato dopo la corsa della scorsa settimana. In ogni caso il Dow Jones ha registrato il miglior ottobre della storia e il miglior mese dal gennaio 1976, con un rialzo del 13,95 per cento. Anche Piazza Affari è andata bene, conquistando la maglia rosa d’Europa con un rialzo del 9,7% nel mese di ottobre.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

L'attenzione resta puntata sulla riunione della Fed

Intanto stanno andando bene le Borse asiatiche, con Hong Kong che svetta in progresso del 5% circa, sull’attesa che possa cambiare la restrittiva politica sul Covid.In Cina, l'indice pmi Caixin dei responsabili acquisti del settore manifatturiero è risultato pari a 49,2 punti da 48,1 punti in settembre. Anche se è ancora sotto i 50 punti, che indicano una espansione dell'attività, è in recupero dai minimi degli ultimi 4 mesi. L'attenzione è rivolta alla riunione della Federal Reserve di oggi e domani, quando la Banca centrale annuncerà, molto probabilmente, un altro aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base, il quarto consecutivo. Ora, però, gli analisti credono che la Fed deciderà poi di rallentare il passo, vista la debolezza di alcuni dati macroeconomici. Gli investitori, quindi, credono che la Fed procederà con un aumento di 50 punti base a dicembre; poi, prevedono due rialzi consecutivi di 25 punti all'inizio del 2023. In questo modo, i tassi toccherebbero il 5% a marzo ed è questa la previsione, per esempio, data ieri dagli economisti di Goldman Sachs.

Loading...

A Milano bene le banche, rimbalza Moncler

A Piazza Affari sono ben impostate le banche, che beneficiano del rialzo del costo del denaro. Unicredit sale ancora, dopo la corsa del 20% registrata a ottobre. Lunedì 31 ottobre, i vertici del gruppo hanno ulteriormente rivisto al rialzo le stime sul margine di interesse per il 2022. Occhi puntati anche su Banca Mps, dopo che l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro si è chiuso con adesioni pari al 93 per cento. Vanno inoltre bene i titoli dell'energia e della moda. Moncler si muove tra i migliori titoli del Ftse Mib, recuperando terreno dopo la debolezza della vigilia.

Euro in lieve recupero sul dollaro, petrolio in rialzo

Sul fronte dei cambi, l’euro vale 0,9945 dollari (ieri in chiusura a 0,9882). La divisa unica è inoltre scambiata a 146,84 yen (146,895), mentre il dollaro-yen si attesta a 147,64 (148,628). Il petrolio è in deciso rialzo: il Wti, contratto di dicembre, sale dell’1,9% a 88,17 dollari al barile. Per contro va giù il valore del gas: sulla piattaforma olandese TTf il future di dicembre cede il 3,12% attestandosi a 119,46 euro MWh.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...