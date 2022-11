Borse Ue prudenti guardano a riaperture Cina e inflazione tedesca. A Milano giù la Juve

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono all'insegna della prudenza dopo essere state inizialmente supportate dal forte rimbalzo dei listini asiatici (+5% Hong Kong e +2,3% Shanghai) grazie alla prospettiva di una imminente riduzione delle restrizioni anti-Covid e agli interventi delle Autorithy di Pechino per rilanciare il comparto immobiliare. A controbilanciare i rialzi dei titoli delle materie prime e degli energetici, ci sono i cali dei titoli tecnologici e dei consumi.

Sul fronte macro, resta alta l'attenzione sui numeri dei prezzi al consumo, mentre gli investitori si interrogano sulle prossime mosse delle banche centrali. Il mercato scommette su un rallentamento delle politiche monetarie restrittive da parte della Fed, mentre sul fronte Bce Lagarde ha ribadito che il picco dell'inflazione è ancora lontano. Sorpresa in positivo dai dati dell'inflazione tedesca: il dato di novembre dei prezzi al consumo del Nord Reno Westfalia (-0,8% congiunturale e +10,4% tendenziale), se accompagnato da altre statistiche simili, potrebbe condurre a una lettura inferiore alle previsioni dell'inflazione federale. Indicazioni positive anche dall'inflazione spagnola che è risultata ben sotto le attese (l’armonizzata al 6,6% da 7,3% vs 7,1% atteso)

Erg la migliore del Ftse Mib. Vendite sulla Juve

A Piazza Affari perdite superiori al 2% per Unicredit, Amplifon e Telecom Italia. In una nota il ministro per le Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti hanno annunciato l'apertura del tavolo sulla rete e una soluzione entro la fine dell'anno. Riscatto per le utility e anche per i petroliferi (bene Tenaris ed Eni). Brillante Erg nella prima seduta sul FTSE MIB dove il titolo ha preso il posto di Atlantia. Dopo non aver fatto prezzo in apertura ed essere arrivata a perdere quasi il 10%, limita il calo la Juventus Fc dopo le dimissioni del cda dovute ai nuovi sviluppi del caso «manovra stipendi» del club bianconero al centro delle contestazioni della Procura di Torino e sotto la lente della Consob per la contabilizzazione di alcuni accordi sugli stipendi dei calciatori. Debole Ferrari, con le dimissioni di Mattia Binotto da Team Principal.



Recupera il petrolio dopo i minimi, gas oltre 130 euro

Rimbalza il prezzo del petrolio sulle speranze di riaperture in Cina, dopo che il Governo ha annunciato di voler accelerare le vaccinazioni per la popolazione più anziana e più a rischio. Sui prezzi, che risalgono dai minimi dell'anno, influisce anche l'attesa sulle decisioni nel week end dei Paesi del cartello dell'Opec e degli altri Paesi alleati sul taglio dei livelli di produzione. Gas in forte rialzo ad Asmterdam (+7%) sopra quota 130 euro al megawattora.

Sul valutario, dollaro debole rispetto alle principali valute con l'euro e la sterlina che recuperano terreno. Il sentiment del mercato pare migliorato e questo penalizza il biglietto verde, come valuta rifugio.