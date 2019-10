L'incertezza domina i listini Ue, a Piazza Affari corre Moncler Nell'ultima seduta della settimana gli indici del Vecchio Continente non riescono a trovare una direzione precisa, in assenza di novità rilevanti sulla Brexit e sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Cina. Continua la stagione delle trimestrali, con i conti che danno la spinta a Moncler. Occhi puntati sui dati macro europei di Flavia Carletti

Stentano a trovare una direzione precisa le Borse del Vecchio Continente nell'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib oscilla sulla parità, con il Cac40 a Parigi in leggero progresso, quando il Dax30 a Francoforte e il Ftse100 a Londra restano più indietro. Mentre non sono attese novità significative sul fronte Brexit e anche da quello commerciale tra Cina e Stati Uniti non ci sono aggiornamenti, dall'Europa è arrivato l'indice Ifo tedesco, che misura il clima dell'attività economica percepita dalle imprese, dopo che sempre in Germania è stato pubblicato, prima dell'apertura dei mercati, il dato sulla fiducia dei consumatori, scesa ai minimi da 3 anni. L' indice Ifo è stabile a 94,6 punti nel mese di ottobre, quando era atteso un lievissimo calo a 94,5 punti. Restando nella zona euro, questa sera è atteso anche il giudizio dell'agenzia di rating S&P sull'Italia. Nel frattempo, continua la stagione delle trimestrali.

Eni in rosso dopo la trimestrale, scatto di Moncler

Prima dell'avvio dei mercati è stata pubblicata quella di Eni, che in avvio perde circa mezzo punto percentuale. Il gruppo petrolifero ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile netto di 523 milioni di euro (-66%), adjusted a 776 milioni (-44%). Tra i titoli, spunto di Moncler, che balza di oltre il 6%, sulla scia della pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi dell'anno e indicazioni sulla situazione a Hong Kong, mercato che pesa per il 6% sui conti del gruppo della moda. Realizzi su Saipem (-0,75%) dopo la buona performance della vigilia.

Euro recupera terreno, petrolio debole

Per quanto riguarda i cambi, la moneta unica recupera terreno e passa di mano a 1,1116 dollari (1,109 ieri in chiusura) e a 120,755 yen (120,46), con il biglietto verde scambiato a 108,632 yen (108,54). La sterlina vale 1,2837 dollari (1,2830). Infine, il petrolio è in calo con il contratto consegna Dicembre sul Wti che scivola dello 0,14% a 56,15 dollari al barile e il Brent del Mare del Nord perde lo 0,05% a 61,64 dollari al barile.

BTp: spread con Bund apre in rialzo a 142 punti, rendimento all'1,03%

Avvio in moderato rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 142 punti base dai 141 punti base del finale della vigilia. Sale anche il rendimento dei decennali italiani all'1,03% dall'1,01% del closing ieri.

Ieri Wall Street contrastata, tonfo di Amazon nell'after hours

La seduta di ieri a Wall Street è terminata con gli indici contrastati. Il Nasdaq ha chiuso vicino ai massimi intraday, trainato dal settore tecnologico sulla scia della trimestrale di Microsoft (+1,97% a 139,94 dollari) e dopo che Apple (+0,16% a 243,58 dollari) ha nuovamente toccato i massimi di sempre. Mentre sul Dow Jones hanno pesato i timori per il rallentamento della domanda a causa delle persistenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina evidenziati nelle trimestrali di alcune grandi aziende Usa come 3M (-4,07% a 161,89 dollari), Ford (-6,62% a 8,60 dollari) e Caterpillar (-1,10% a 133,85 dollari). Malgrado queste preoccupazioni, nel complesso i conti delle aziende Usa sono stati migliori di quanto si temesse.Dopo la chiusura di Wall Street, ha pubblicati i risultati Amazon. Il colosso dell'ecommerce ha registrato un aumento dei ricavi nel terzo trimestre 2019 (+24% a 70 mld) ma un calo dell'utile del 26% a 2,1 miliardi di dollari. Nell'after hours questo ha fatto crollare il titolo del 9 per cento.