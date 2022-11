Borse Ue riprendono tono. A Milano vola Tim, giù Unicredit

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee , dopo un avvio con il freno a mano tirato e dopo la corsa di venerdì, hanno ripreso tono. Mentre si guarda alle mosse delle banche centrali, resta sorvegliata speciale la Cina relativamente alla politica per combattere la diffusione del Covid. I riflettori sono inoltre puntati sull’Ucraina, con la situazione fuori controllo a Kiev per il blackout dell'energia elettrica. Il sindaco della capitale ha annunciato anche la possibilità di un’evacuazione di massa.

I principali indici, dopo un'apertura con il segno meno, hanno virato al rialzo, proseguendo il trend positivo della sc orsa settimana. Corre il FTSE MIB di Milano, mentre lo spread cala a 212 punti, sebbene il rendimento dei Btp a dieci anni sia in rialzo al 4,48%. Sono sotto pressione i tecnologici, con Elon Musk che ha fatto dietrofront sui licenziamenti annunciati a Twitter e Meta, la società a cui fa capo Facebook, che secondo indiscrezioni si avvia a sua volta verso maxi tagli di posti di lavoro.

Venerdì era andata bene anche Wall Street, che però ha perso punti nel corso della settimana, anche sul timore che la Federal Reserve continuerà nei prossimi mesi ad alzare in modo deciso il costo del denaro. Del resto il mercato del lavoro americano è florido: a ottobre sono stati creati 261.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti. Sale l'attesa per l'esito delle elezioni di Mid-Term americane di domani e per l'importante dato sull'inflazione Usa, che verrà diffuso giovedì e che influenzerà le decisioni di politica monetaria della Fed.Secondo i sondaggi, i Repubblicani potrebbero avere la meglio nel confronto delle urne, consegnando agli Stati Uniti un Congresso diviso o a maggioranza repubblicana.

Loading...

A Piazza Affari svetta Tim, occhi sulle banche

Piazza Affari svetta Telecom Italia, con il mercato che attende un incontro tra governo e azionisti. Sotto i riflettori le azioni di Generali, dopo che la compagnia ha annunciato di avere siglato in Portogallo un accordo di distribuzione a lungo termine con Ctt Group entrando anche nel suo azionariato con una quota dell'8,7%. Interesse anche per Diasorin, che ha annunciato il lancio di una coppia di primer Analyte Specific Reagent (ASR) per la rilevazione del gene B17R/B18R del virus del vaiolo delle scimmie. In calo Unicredit, dopo le indiscrezioni riportate dal Financial Times secondo le quali la Banca centrale europea sarebbe critica sulla politica di distribuzione dei dividendi della banca. Fuori dal paniere principale attenzione per Webuild, dopo che la società, in consorzio- con Salcef, si è aggiudicata il contratto da 291 milioni di euro in Romania.

Il cambio euro / dollaro Loading...

Euro stabile, petrolio e prezzi del gas in calo

Sul mercato dei cambi, l'euro è abbastanza stabile: vale 0,9935 dollari (venerdì in chiusura a 0,9912 dollari). E’ inoltre scambiato a 146,4 yen (145,858), mentre il dollaro/yen si attesta a 147,38 (147,152).

Il petrolio è in calo: il wti contratto di dicembre perde l'1,5%, attestandosi a 91,2 dollari al barili. Va giù anche il valore del gas: il contratto di dicembre perde il 4,1% attestandosi a 110 euro al megawattora.

Spread in discesa, rendimento decennale sale

Andamento in calo per lo spread tra BTp e Bund nel mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il titolo di pari scadenza tedesco è indicato a 212 punti, dai 215 punti base dell'avvio e dai 216 punti base dell'ultimo closing di venerdì. Prosegue la risalita del rendimento del BTp decennale benchmark che segnato 4,47% dal 4,45% della chiusura precedente.