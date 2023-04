Borse Ue caute dopo la mossa Opec+. Vola il petrolio

Piazze asiatiche in ordine sparso, Tokyo chiude a +0,5%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo sulla scia di Wall Street che venerdì scorso ha chiuso in positivo grazie all'allentamento delle preoccupazioni per il settore bancario. Sull'andamento della Borsa americana ha inciso anche il dato sull'inflazione di febbraio, migliore delle aspettative. Nella piazza nipponica, l'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,5% a 28188,15 punti. Tra i dati riguardanti l'economica giapponese, l'indice manifatturiero Pmi a marzo, pur rimanendo sotto quota 50, si è mostrato in rialzo rispetto al mese precedente di febbraio. Intanto, Sydney sale dello 0,5%, Seul cede lo 0,2%, Hong Kong lo 0,7% mentre i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen avanzano, rispettivamente, dello 0,5% e dello 0,9%.

Trimestre in frenata, ma positivo

La scorsa settimana i listini azionari hanno beneficiato di un recupero di fiducia degli investitori riguardo la stabilità del sistema bancario per buona parte delle sedute e ha portato gli indici ai massimi da metà marzo, da quando è scoppiato il caso Credit Suisse. Il mese di marzo si è concluso in ribasso per la gran parte delle Piazze globali, ma il saldo del primo trimestre dell’anno resta in attivo: il FTSE MIB di Piazza affari è tra gli indici più performanti insieme al Nasdaq (entrambi salgono di oltre il 13%). In questa prima parte dell’anno anche le obbligazioni hanno recuperato, nonostante il rialzo dei tassi di interesse e gli acquisti si devono alla ricerca di tranquillità e di rendimento degli investitori, spaventati dalle incertezze emerse con le difficoltà delle banche.

