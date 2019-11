Milano in frenata, la causa di Gm scuote Fca. Soffre anche Peugeot Borse europee in calo su rinnovati timori per i negoziati Usa-Cina. A Piazza Affari riflettori su Snam dopo il piano al 2023 e su Exor nel giorno dell'investor day. Petrolio in calo contenuto. Spread stabile in area 164 punti di Stefania Arcudi

Seduta in calo per le Borse europee. Il pomo della discordia è ancora il braccio di ferro Usa-Cina sui dazi: il timore è che la «fase uno» di un possibile accordo tra Washington e Pechino slitti al 2020. Sullo sfondo l'ombra delle proteste di Hong Kong, dopo che il Congresso americano ha varato una risoluzione a sostegno di «diritti umani e democrazia», minacciando di sospendere lo speciale status economico concesso da Washington all'ex colonia britannica. Il testo deve ancora essere firmato dal presidente Donald Trump per essere promulgato.

Debole anche Piazza Affari, all'indomani dell'ok con riserva della Commissione europea alla manovra del Governo italiano, fermo restando il faro sul debito. Stabile lo spread, che si attesta a 164 punti, invariato rispetto alla chiusura precedente.



A Milano Gm zavorra F ca , soffre Peugeot

Sul FTSE MIBi riflettori sono puntati su Fiat Chrysler Automobiles, dopo che l'americana Gm ha fatto causa per corruzione nei rapporti con il sindacato americano United Auto Workers. In una nota Fca confermato che «si difenderà con tutte le forze», nella convinzione che le accuse di Gm (-3% alla chiusura del 20 novembre a Wall Street) «non siano altro che un tentativo senza basi di distogliere l'attenzione dalle sfide proprie di quella società». Questa «sconcertante manovra viene in un momento in cui Fca sta dimostrando di essere un concorrente sempre più forte e continua a creare importante valore per tutti i suoi stakeholders, implementando con successo la propria strategia di lungo periodo. Ciò comprende il suo piano di fondersi con Psa, che per parte sua ha completato con successo il risanamento delle attività europee che ha recentemente acquistato dalla General Motors», si legge nella nota di Fca. Il titolo Peugeot a Parigi cede circa l'1,7%, l'eurostoxx di settore cede quasi un punto.

Riflettori anche su Snam ed Exor

Attenzione su Exor, nel giorno dell'investor day, e su Snam dopo il piano al 2023: tra le altre cose il Cda ha alzato le guidance sull'utile 2019 e ha previsto una cedola di 0,2376 euro per azione. Riprende inoltre il piano di buyback, con una nuova tranche da 150 milioni. In cima al listino principale Telecom (+0,53%), deboli le banche e gli industriali, in coda anche Cnh Industrial (-1,86%) e St (-1,6%), penalizzata dal tema dazi.

Spread BTp-Bund stabile

Andamento in frazionale calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari durata tedesco viene indicato a 164 punti base dai 165 del finale della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende all'1,28% dall'1,30% dei riferimento precedente. Resta più alto lo spread tra Bund e titoli greci che si mantiene a quota 176 punti base con il rendimento all'1,4 per cento.

Mercati finanziari asiatici in calo

Ancora una seduta in rosso per il mercato azionario di Tokyo appesantito dalla scarsa performance di Wall Street a causa del rinnovato pessimismo sul fronte della trattativa commerciale tra Usa e Cina. Anche li eventi a Hong Kong incoraggiano gli investitori a essere cauti. Così al termine degli scambi, l'indice Nikkei dei titoli guida ha perso lo 0,5% fermandosi a 23.038,58 punti e il più ampio indice Topix è sceso dello 0,10% a 1.689,38 punti. Pesante la performance dei titoli dell'elettronica.