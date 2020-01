Il coronavirus affonda le Borse, in rosso anche Wall Street. Spread in calo dopo voto Le piazze europee accelerano i cali con la brusca frenata della Borsa americana. Da oggi fino a giovedì , salvo decisioni legate al rischio epidemia, mercati cinesi chiusi per festività. Si apre la settimana della Fed ma soprattutto della Banca di Inghilterra anche se l'attesa di un taglio tassi in Uk è calata. Da domani trimestrali dei big della tecnologia Usa. A Piazza Affari tengono le banche e le utility, male lusso e industria di Andrea Fontana

Il voto batte il coronavirus e abbassa lo spread

4' di lettura

Già in forte calo fin dalle prime battute, le Borse europee accelerano i ribassi dopo l'apertura fortemente negativa di Wall Street e azzerano in pratica i guadagni fin qui messi a segno da inizio anno. Gli indici europei cedono più del 2%, se non addirittura più del 2,5% come Parigi, mentre a Wall Street il Dow Jones arretra dell'1,8%,

Pesa il diffondersi del cosiddetto coronavirus che, secondo le autorità cinesi, sta rafforzando la sua capacità di trasmissione ed è al momento l'origine di 80 decessi e circa 2000 contagi in Cina. Pechino ha deciso di allungare il periodo di festività per il nuovo anno lunare di altri fino al 2 febbraio per limitare gli spostamenti.

Gli operatori guardano inoltre con preoccupazione all'introduzione di nuovi dazi sull'acciaio e sull'alluminio che scatteranno negli Stati Uniti a partire dall'8 febbraio. Delusione anche dall'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche: a gennaio c'è stata una flessione e il dato è inferiore a quello previsto dagli analisti.

Tutti le piazze azionarie giù di oltre 2%

Dopo il tonfo della Borsa di Tokyo (-2%), gli indici europei registrano un calo di oltre due punti percentuali, sotto il peso del comparto minerario e dei tecnologici, i peggiori di giornata insieme a quello dei viaggi e trasporti. Piazza Affari limita solo parzialmente il passivo nel FTSE MIB grazie a banche e utility all'indomani delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria che hanno visto nel primo caso l'affermazione del candidato di centrosinistra e nel secondo quello del centrodestra: tuttavia, il risultato più atteso, quello emiliano, sembra rafforzare la tenuta del Governo in carica, sostenuto dal Partito Democratico insieme al Movimento 5 Stelle e a Italia Viva. Gli acquisti sui titoli degli istituti bancari e sulle società dei servizi di pubblica utilità sono favoriti dall'andamento dei titoli di Stato.

Tra i titoli più penalizzati a Milano male gli industriali (Stmicroelectronics e Cnh Industrial)e il lusso (Salvatore Ferragamo, Moncler). Tra le banche, salgono Banco Bpm e Ubi. Italgas la migliore nel settore utility-infrastrutture sostenuta da una raccomandazione di Kepler. Positiva Poste Italiane dopo il piano innovazione presentato venerdì a Londra. Fuori dal Ftse Mib, tonfo Aedes: l'aumento di capitale da 50 milioni potrebbe essere ritardato a causa di alcuni problemi che riguardano l'azionista di maggioranza della società immobiliare.

Spread scende a 140 punti. Volano titoli greci dopo Fitch

Spread in discesa in area 140 punti. Secondo gli economisti di Unicredit Research è possibile nei prossimi giorni un mini-rally dei BTp che riduca lo spread con il Bund in area 135-140: il differenziale scende a 141, 15 punti in meno rispetto al closing di venerdì scorso. Forte flessione anche il rendimento del decennale italiano indicato all'1,05% rispetto all'1,24% dell'ultimo riferimento. Da segnalare il forte rialzo dei titoli di Stato greci dopo il miglioramento del rating sovrano da parte di Fitch che ha anche portato l'outlook a "positivo": il rendimento del decennale è ai minimi storici in area 1,15-1,16%.



Per analisti Equita, Governo Conte sarà più moderato su autostrade

«Il PD esce rafforzato dall'esito elettorale in un confronto tornato bipolare. Il suo peso nel governo centrale è destinato a salire, vista anche la debacle 5stelle. A nostro avviso questo ha conseguenze positive per le istanze più moderate e riformiste del governo, per esempio sui temi relativi alle concessioni autostradali, all'acqua pubblica (utilities) o agli investimenti infrastrutturali». Le azioni Atlantia, holding di Autostrade per l'Italia sono comunque in calo di oltre un punto percentuale. Secondo altre case di investimento il voto in Emilia Romagna allontana il rischio di elezioni politiche in Italia anche se il netto indebolimento del Movimento5Stelle, partito uscito vincente dalle elezioni del 2018, apre diversi interrogativi sul prosieguo dell'attività di governo. «Come investitori, vediamo questo evento come una conferma dello status quo. Lo spread tra obbligazioni italiane e Bund tedeschi potrebbe restringersi un po’ mentre aspettiamo i prossimi sviluppi politici. A breve termine, rimaniamo costruttivi in termini di investimenti in Italia» è il commento di Franklin Templeton.