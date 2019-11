Il settore auto frena le borse europee. Effetto cedola su Piazza Affari Sono timide le principali piazze finanziarie strette tra la querelle sui dazi Usa-Cina e i timori legati al riaccendersi delle proteste a Hong Kong. Vendite sul comparto dei motori dopo il profit warning lanciato da Volkswagen. Sul Ftse Mib pesa, con una fattore di rettifica pari allo 0,18%, lo stacco dei dividendi di alcune big, da Terna a Poste, fino a Mediobanca di Enrico Miele

(Alessandro Serrano' / AGF)

4' di lettura

Seduta all’insegna della prudenza per le principali Borse europee in attesa che la telenovela dei dazi tra Usa e Cina prenda una direzione chiara e con gli occhi sempre puntati sulle tensioni di Hong Kong, dove sono ricominciati gli scontri. A pesare è soprattutto il settore auto dopo il profit warning lanciato da Volkswagen. Piazza Affari viaggia intorno alla parità, ma a incidere sul FTSE MIB è anche lo stacco cedole da parte di alcuni big di Piazza Affari, da Terna a Poste Italiane, fino a Mediobanca (dividendi che pesano sul listino principale per lo 0,18%). In Europa, dopo un avvio positivo, ripiega Madrid, con Londra, Francoforte e Parigi tutte sotto la parità. Dopo che Wall Street ha terminato la seduta di venerdì scorso su nuovi massimi, con il Dj cha ha oltrepassato la soglia psicologica dei 28mila punti per la prima volta, la settimana macroeconomica si apre, dagli Stati Uniti, con i dati sul mercato immobiliare americano. In Italia riflettori sempre puntati sulla vicenda Ilva. Ma si registrano movimenti anche sul fronte delle società che controllano le diverse piazze finanziarie: mentre Euronext ha confermato trattative per la Borsa spagnola Bme, infatti, la Borsa svizzera si è fatta avanti con un'offerta. In particolare Six Group, operatore che controlla la Borsa svizzera, vuole fare una proposta da 2,84 miliardi di euro per acquistare la Bolsas y Mercados Espanoles (Bme), come ha annunciato oggi. L'obiettivo è quello di creare il terzo gruppo nel settore in Europa. Neanche la Banca centrale cinese, intanto, resta ferma e ha annunciato un leggero calo del tasso preferenziale applicato alle banche commerciali per i prestiti a breve termine, una misura a sostegno dell'economia.

Bene le banche dopo ok Dbrs su rating Italia, su Juve e Diasorin

Sul Ftse Mib viaggiano in positivo le principali banche, da Ubi Banca a Banca Pop Er dopo che l'agenzia Dbrs venerdì scorso, a mercati chiusi, ha confermato il rating BBB (high) dell'Italia con «trend stabile» sottolineando «i progressi delle banche italiane nel migliorare la qualità del credito». Sulla parità Unicredit che ha annunciato la vendita in Bulgaria di un portafoglio di crediti non performing da 50 milioni. Tra i titoli più tonici Leonardo - Finmeccanica e Azimut. Scontano l’effetto dividendo, come detto, Mediobanca, Terna, Poste Italiane e Recordati. Tra i titoli al centro dell'attenzione c'è Diasorin: a spingere gli acquisti sull’intero settore, spiegano gli analisti, è soprattutto la partita sul futuro della società Qiagen, un «partner strategico» di Diasorin.

Male settore auto dopo profit warning Volkswagen. Giù Fca

In frena è in particolare il settore auto, bersagliato dalle vendite in tutta l’Europa dopo il profit warning lanciato dalla tedesca Volkswagen, che ha tagliato le prospettive a medio termine per l'utile operativo e le vendite, e perde in questo momento alla Borsa di Francoforte oltre il 2%. L’indice Euro Stoxx 500 dell’auto è in calo di oltre un punto percentuale ed è il peggiore tra i diversi comparti in Europa. Le vendite stanno penalizzando tutti i principali costruttori, da Fiat Chrysler Automobiles a Peugeot, passando per Renault, Continental e Daimler. Questo in attesa che si chiarisca la portata del possibile accordo sui dazi Usa-Cina, uno degli aspetti che più penalizza le performance in Borsa dei titoli del comparto.

Euro in risalita contro il dollaro, Brent ripega dopo massimi

Sul mercato dei cambi, l'euro risale nei confronti del dollaro a 1,106 (1,103) e si rafforza sullo yen a 120,56 (119,95). Si rafforza invece la sterlina (0,853) ai massimi da sei mesi. Passando al petrolio il Wti, con contratto di consegna a gennaio, segna un moderato calo a 57,64 dollari al barile, così come è in lieve flessione il Brent del Mare del Nord a 63, dollari circa , ripiega dopo aver toccato i massimi degli ultimi due mesi, mentre arrivano finalmente i numeri della Ipo del colosso petrolifero saudita Aramco: l’1,5% delle azioni quotate alla Borsa di Riyadh per un incasso tra 24 e 25,6 miliardi di dollari e offerta off limit per Usa, Canada e Giappone.

Borsa di Tokyo chiude in rialzo aiutata da Wall Street

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che, dopo l'indecisione della mattinata, ha concluso in territorio positivo aiutata dalla buona performance di Wall Street. Resta comunque un po' di prudenza nei mercati riguardo alle contrattazioni Usa-Cina. Alla fine delle negoziazioni, l'indice Nikkei è salito dello 0,49% a 23.416,76 punti, mentre l'indice più ampio Topix ha guadagnato lo 0,24% a 1.700,72 punti. Sul fronte valutario, il dollaro, alla chiusura della piazza, è stato scambiato a 108,82 yen, apprezzandosi rispetto ai 108,58 yen del riferimento precedente. Anche l'euro ha guadagnato rispetto alla divisa giapponese. A fine giornata la moneta unica valeva 120,36 yen a confronto con i precedenti 119,71 yen.