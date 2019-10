Europa appesa a nuovo rinvio Brexit, a Piazza Affari torna il risiko bancario

St paga dazio ai conti di Texas Instrument

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, perde quota con convinzione Stmicroelectronics, sulla scia dei conti deludenti pubblicati nella notte dall'americana Texas Instrument. A mercati chiusi il gruppo Usa ha pubblicato i numeri del terzo trimestre 2019 risultati inferiori alle attese, ma soprattutto ha rivisto le indicazioni per il quarto trimestre, mettendo in conto un calo del giro d’affari a 3,2 miliardi di dollari, in calo del 15% rispetto al trimestre precedente e del 14% su base annua. Gli analisti fino a ieri stimavano un fatturato del quarto trimestre attorno a 2,6 miliardi di dollari. Il management del gruppo Usa, durante la conference call, ha puntato l’indice sul generale peggioramento dei mercati di riferimento (industriale, auto, comunicazioni) in tutte le aree geografiche.

Gli analisti di Equita hanno commentato che Texas Instrument potrebbe avere risentito anche di una perdita di quote di mercato, visto che le concorrenti Tsmc e Ams hanno invece indicato stime per fine anno nettamente al di sopra delle attese. Tuttavia alcuni settori, come quello dell’auto, sono effettivamente peggiorati impattando su tutto il comparto dei chips. «I conti di Texas Instrument sono negativi in particolare per le società comparabili molto esposte al settore industriale e a quello dell’auto come la stessa St», hanno commentato gli esperti di Equita che dunque raccomandano cautela sui titoli dell'azienda italo-francese, indicando un target di prezzo inferiore alle attuali quotazioni, esattamente pari a 18 euro.

Bper e Ubi sotto la lente su ipotesi matrimonio

Il comparto bancario è debole a Piazza Affari, ma sono in netta controtendenza le azioni di Banca Pop Ersull’ipotesi , rilanciata dal Sole 24 Ore, di un'aggregazione con Ubi Banca. Quest'ultima, tuttavia, perde quota. Secondo Il Sole 24 Ore un asse tra Bergamo e Reggio Emilia sarebbe facilitato dall’assetto azionario delle due istituzioni finanziarie, con soci di riferimento presenti in entrambi le banche. L'operazione sarebbe dunque più plausibile rispetto a un matrimonio tra Ubi e Banco Bpm, come ipotizzato negli ambienti finanziari nelle ultime settimane, visto che l'istituto guidato da Giuseppe Castagna ha un'azionariato senza un socio forte. Gli analisti di Equita hanno subito commentato che una fusione Ubi-Bper potrebbe avere senso sia dal punto di vista della governance, sia dal punto di vista industriale con la creazione di una realtà che diventerebbe il secondo gruppo bancario domestico. Nel settore finanziario, sono sotto osservazione anche le Mediobanca che salgono a pochi giorni dalla diffusione della trimestrale e in vista dell'assemblea dei soci della prossima settimana, occasione dove l'imprenditore, Leonardo Del Vecchio, potrebbe dare qualche indicazione sulle sue mire.

Male Amplifon e Ferrari

Tra i titoli del Ftse MIb perdono quota quelli che hanno valutazioni elevate, come Amplifon e Ferrari . Della galassia Agnelli tengono le posizioni le Fiat Chrysler Automobilese salgono le Cnh Industrial, mentre è debole la Juventus Fc. I timori per la debolezza del settore auto incoraggiano le vendite su Pirelli & C., nonostante Goldman Sachs abbia ritoccato al rialzo il target di prezzo (a 5,4 euro) E' volatile Telecom Italia, mentre il mercato si interroga sulle prospettive dell'azienda telefonica e sull'eventualità di una fusione della sua rete con quella di Open Fiber.

Gamenet in calo dopo opa a prezzi inferiore alle quotazioni

Gamenet in netto calo a Piazza Affari dopo l’annuncio che i fondi gestiti da Apollo Management IX acquisteranno quasi il 50% delle azioni e poi lanceranno un'opa sul flottante dell'azienda. Il prezzo offerto, però, è inferiore a quello di Borsa degli ultimi giorni, ossia a 12,5 euro. I titoli, avvicinandosi al valore messo sul tavolo dai fondi, accusano una flessione del 7,8% attestandosi a 12,7 euro.

Va detto che nelle ultime settimane le quotazioni di Gamenet si erano impennate: da inizio ottobre hanno guadagnato attorno al 25%.

Nel dettaglio oggi è stato annunciato che Gamma Bidco srl, per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, ha sottoscritto due distinti contratti di compravendita di azioni con TCP Lux Eurinvest e Intralot Italian Investments per l’acquisto di una partecipazione complessiva pari al 48,67% del capitale sociale di Gamenet Group per complessivi 182,5 milioni di euro, ossia 12,5 per azione. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni e perfezionata quindi l’operazione, verrà lanciata un’opa allo stesso prezzo finalizzata al delisting di uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia in termini di ricavi.Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso per la fine dell’anno, mentre l’intera operazione dovrebbe perfezionarsi entro il primo trimestre 2020.

Giù Technogym dopo i conti dei nove mesi