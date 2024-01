Borse, Tokyo ai massimi dal ’90: tutti i perché del rally del Sol Levante

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da un lato, unica tra i Paesi industralizzati, la politica monetaria ancora espansiva. Dall’altro la persistente debolezza dello yen. Sono tra le cause alla base del rally (+28,3% sui 12 mesi) della Borsa di Tokyo. Il Nikkei 225, nella mattinata di ieri, ha chiuso in rialzo dell 2,01% a oltre 34.441 punti. Cioè: il valore massimo dal 1990 ad oggi.

La politica monetaria

È un trend che, per l’appunto, trova «una sua giustificazione - spiega Antonio Cesarano, Chief global strategist di Intermonte - nel persistere della politica espansiva da parte della Bank of Japan». Il tasso di riferimento «è in negativo per lo 0,1%». Un’eccezione tra i Paesi industrializzati. Vero! Anche nel Paese del Sol Levante, negli ultimi esercizi, il costo della vita ha alzato la testa. A maggio del 2023 l’inflazione core (al netto di alimentari ed energia) era al 4,3%. Un valore, per uno Stato abituato a decenni di deflazione, molto elevato.

L’inflazione e yen debole

E tuttavia: da una parte, si tratta comunque di un dato contenuto rispetto a quelli sperimentati in Occidente; dall’altra, a fine del 2023 «si è assistito al raffreddamento della congiuntura». Con il che, a fronte della maggiore liquidità a disposizione in scia alla politica monetaria espansiva, «il listino è giocoforza salito».

Non solo. «La stessa debolezza dello yen verso il dollaro - rimarca Gian Marco Salcioli di Assiom Forex - ha dato un importante contributo. La divisa statunitense, ad inizio del 2021, quotava circa 103 verso quella nipponica». Poi, tra un balzo e un ritracciamento, è salita su fino «all’area 150 nell’Ottobre scorso». Oggi, da parte sua, viaggia intorno al livello di 145. «Con simili quotazioni è evidente che, essendo la Borsa di Tokyo imbottita di aziende focalizzate sull’export, la valuta locale risulta essere una manna». Permette maggiori profitti alle società i quali, attirando gli acquisti degli investitori su quest’ultime, fanno salire lo stesso indice.

I comparti

Già, l’indice. Al di là del paniere nel suo complesso, quali invece i settori che hanno fatto meglio nell’ultimo anno? Il comparto sul gradino più alto del podio è quello dei trasporti marittimi (+79%). Segno che il tendenziale rialzo dei noli ha agevolato le aziende del settore. Bene, poi, il mondo dell’acciaio (+58,8%) e - unitamente all’Oil & Gas (+40,6%) - il comparto delle costruzioni (+43,8%). Tra le singole aziende, invece, troviamo - sempre negli ultimi 12 mesi e tra i top performer -diverse società legate alle tecnologie. Da Screen Holding (+165,5%) ad Advantest (+129,5%) fino a Renesas electronics (+96,3%) e Nec (+93,4%). Si tratta di una dinamica dove, oltre all’immancabile narrazione legata all’Artificial intelligence, ha giocato un ruolo la stessa politica monetaria espansiva. La presenza di tassi negativi, infatti, permette di stimare flussi di cassa futuri più elevati per le aziende hi tech e, quindi, di sostenerre le quotazioni delle medesime.