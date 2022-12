Borse, Europa in rialzo. Prezzo del gas scende sotto i 100 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee aprono la giornata in territorio positivo dopo che l'S&P500 di Wall Street nella seduta della vigilia è riuscito a interrompere la serie negativa che durava da quattro sedute chiudendo sopra la parità. Tra gli investitori sembra in risalita l'appetito per il rischio, complice l'ulteriore discesa del prezzo del gas naturale sotto i 100 euro per megawattora, sui liveelli di metà giugno, mentre si avvicina la fine di uno degli anni peggiori dell'ultimo decennio per i mercati azionari.

Asia in chiaroscuro, Tokto chiude in calo dello 0,7%

Situazione in chiaroscuro in Asia, dove il Nikkei giapponese ha perso terreno, mentre la Borsa australiana ha messo a segno un buon progresso e i listini cinesi oscillano attorno alla parità. Anche in queste giornate di fine anno, sono sempre le banche centrali a dominare la scena. Dopo che martedì la Bank of Japan ha spiazzato tutti alzando il tasso massimo tollerato per i titoli di Stato decennali, mandando le Borse sull’altalena. La Borsa di Tokyo termina la seduta col Nikkei che segna una flessione dello 0,68%, a quota 26.387,72 con una perdita di 180 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di apprezzamento, assestandosi ai massimi dallo scorso agosto sul dollaro, a 132,10, e sull’euro a un livello di 140,20.



Le banche centrali

L’ultima settimana è stata piena di emozioni per i mercati: ben 9 banche centrali hanno infatti alzato i tassi d’interesse in giro per il mondo. Tra queste la Federal Reserve Usa (+50 punti base), la Bce (+50), la Banca norvegese (+25), quella svizzera (+50) e quella inglese (+50). Non solo: sia la Fed sia (soprattutto) la Bce hanno indicato ulteriori rialzi dei tassi nel 2023. Più di quanto il mercato non si aspettasse. In questo contesto, restava un’unica banca centrale nel mondo ancora ultra-espansiva: la Bank of Japan. Ma martedì ha sorpreso tutti allargando la banda di oscillazione dei rendimenti dei titoli di Stato decennali. Il limite massimo è passato da 0,25% a 0,50%. Per questo la sua mossa ha spaventato i mercati.

Gli appuntamenti di mercoledì 21 dicembre

Ormai se ne parla nel 2023. Oggi arriveranno però un po’ di indicatori macroeconomici che potrebbero dare qualche indicazione sul futuro. Si parte dalla Gran Bretagna, con la lettura finale del Pil del terzo trimestre. Poi dall’Italia la produzione nelle costruzioni e, nel pomeriggio, dagli Usa arrivano il saldo partite correnti, la fiducia dei consumatori e le vendite di case esistenti.