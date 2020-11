Borse di Tokyo negativa, i mercati europei attesi ad una apertura Andamento negativo per le Borse asiatiche. Oggi i dati sull’inflazione in Francia, Spagna ed Eurozona, mentre dall'area euro arrivano anche Pil e bilancia commerciale

Andamento negativo per le Borse asiatiche che, da un lato, soffrono dell’incremento dei contagi da Covid 19; e dall’altro, a fronte della probabile vittoria di Joe Biden anche in Arizona, vedono ridursi il nervosismo per la battaglia legale di Donald Trump contro l’esito del voto. I future sui principali listini in Europa indicano, dal canto loro, un’apertura contrastata.



Dati macro e bilanci societari

Sotto il profilo macroeconomico sono in programma oggi i dati sull’inflazione in Francia, Spagna ed Eurozona, mentre dall'area euro arrivano anche Pil e bilancia commerciale. Dagli Usa sono attesi i dati sui prezzi alla produzione e la fiducia dei consumatori calcolata dall'Universita' del Michigan. In Borsa occhi ancora puntati sui bilanci trimestrali e in particolare, a Piazza Affari, i conti di Atlantia e la conference call di Fincantieri, Unipol e UnipolSai.

Le Borse riprendono fiato

Nella giornata di giovedì si è momentaneamente fermata l’avanzata dei mercati azionari, innescata lunedì scorso dall’annuncio del tandem Pfizer-BioNTech sulla disponibilità di un vaccino anti-Covid nei prossimi mesi. La Battuta d’arresto accusata da Piazza Affari (con il Ftse Mib a -0,84%) e degli altri listini europei appare però fisiologica e ben poca cosa di fronte a un rally che aveva portato l’indice milanese a recuperare il 17% da inizio mese, complice anche l’esito delle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Le prese di beneficio hanno in generale seguito uno schema prevedibile con banche, titoli industriali e del settore energia - cioè i titoli fino a due giorni fa più pronti al rimbalzo, che i gestori indicano con il termine «value» - a tirare maggiormente il freno.

BTp e Tesoro a gonfie vele

Altro clima sui mercati obbligazionari, dove i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani, hanno riavvicinato il record storico segnato una settimana fa arrestandosi allo 0,65 per cento: un valore questo che proietta lo spread nei confronti del Bund a 118 punti base, minimi in questo caso dall’aprile 2018, cioè dai giorni precedenti alla complessa formazione del primo governo italiano guidato da Giuseppe Conte. Il Tesoro ne ha approfittato per collocare BTp a 3, 7 e 15 anni, con tassi ai minimi storici (-0,19%) sulla scadenza triennale e anche per sondare il mercato per il futuro lancio di titoli denominati in dollari.

Ultima giornata utile per sottoscrivere il BTp Futura

Il tutto mentre è proseguito il collocamento del secondo BTp Futura con sottoscrizioni pari a 462 milioni di euro, che portano gli ordini complessivi a quota 5,375 miliardi. Venerdì sarà l’ultima giornata utile per acquistare il titolo dedicato esclusivamente alla clientela retail, con scadenza novembre 2028 e cedole crescenti con premio fedeltà indicizzato alla futura crescita economica del nostro Paesi. L’obiettivo è di raggiungere il risultato dello scorso luglio, quando furono collocati titoli per 6,13 miliardi.