Borse, rimbalzo nel segno delle banche. Vola First Citizens dopo acquisto Svb

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee recuperano terreno dopo i pesanti cali di venerdì e a metà seduta sono tornate sui massimi. I listini, che avevano chiuso comunque in progresso il bilancio della scorsa settimana, continuano a monitorare il settore bancario, che resta osservato speciale.

Il calo dell'avversione al rischio favorisce il ritorno degli investitori non solo sul settore bancario, ma anche sui principali big industriali. A migliorare il clima sul fronte macroeconomico è arrivato l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, salito a sorpresa in marzo a 93,3 punti dai 91,1 di febbraio e contro attese per una flessione a 90,9 punti. Così puntano verso l'alto il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Se negli Stati Uniti la notizia del giorno è l'acquisto da parte di First-Citizens di prestiti e depositi della fallita Silicon Valley Bank, in Europa è sotto i riflettori in particolare Deutsche Bank, che viaggia a passo rapidissimo, anche se da molti continua a essere identificata come l'anello debole della catena nell'Unione europea nonostante le rassicurazione delle autorità. La situazione dell'istituto tedesco, secondo gli osservatori, è comunque molto diversa da quella di Credit Suisse. Detto questo, la crisi delle banche continua a tenere gli investitori col fiato sospeso e alla spasmodica ricerca di salvaguardare i portafogli.

Wall Street in rialzo, balzo First Republic e First Citizens

Apertura in rialzo a Wall Street. L'acquisto dei presiti e dei depositi della Silicon Valley Bank (nel frattempo passati a una banca ponte creata dalle autorità) da parte di First Citizens (50%) spinge tutto il settore bancario. Il titolo di First Republic Bank, una delle banche regionali più in sofferenza nelle ultime settimane, guadagna quasi il 30%, PacWest oltre l'11%. Di positivo, poi, c'è la notizia che si sono ridotti i trasferimenti dei depositi dalle piccole banche ai colossi come JpMorgan Chase e Wells Fargo, che permette agli investitori di essere ottimisti sulla tenuta del settore bancario. Intanto, le autorità statunitensi - secondo Bloomberg - starebbero valutando la possibilità di espandere il programma di prestiti d'emergenza per le banche, dando così più tempo agli istituti in difficoltà, come First Republic Bank, per mettere i conti in ordine. I problemi delle ultime settimane per First Republic, simili a quelle delle banche poi chiuse dalle autorità (Silicon Valley Bank e Signature Bank) hanno fatto perdere al suo titolo quasi il 90% nell'ultimo mese. Tutto questo dopo una settimana volatile, chiusa comunque in rialzo, tra la crisi bancaria e la decisione della Federal Reserve di alzare i tassi d'interesse di 25 punti base. Il presidente della Fed, Jerome Powell, e la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, hanno poi cercato di rassicurare gli investitori sul fatto che il sistema bancario statunitense resta "solido e sicuro".

Tesla sotto i riflettori: attesa per consegne record a inizio 2023



Il titolo di Tesla è il migliore sul Nasdaq, visto che gli analisti attendono un dato record sulle consegne nel primo trimestre. I dati saranno pubblicati all'inizio di aprile e gli esperti prevedono che siano state consegnate circa 430.000 auto, per un incremento del 39% rispetto alle 310.000 vetture consegnate nello stesso trimestre del 2022. Per l'intero 2023, prevista la consegna di circa 1,8 milioni di auto. Barclays ha mantenuto il price target per Tesla a 275 dollari, mentre Citigroup lo ha alzato da 146 a 192 dollari. Dal 13 marzo, il titolo di Tesla ha guadagnato il 10%, nonostante l'instabilita' portata sui mercati dalla crisi bancaria. Dall'inizio dell'anno, il titolo guadagna quasi il 60%, ma rispetto a un anno fa e' ancora in calo del 46%.



A Milano recuperano i finanziari, giù Diasorin

La settimana scorsa dubbi sulla tenuta del sistema dopo il salvataggio del Credit Suisse, in rialzo di oltre due punti a Zurigo, le difficoltà degli istituti regionali americani avevano colpito in particolare Deutsche Bank e due altre banche tedesce, Deutsche Pfandbriefbank e Aareal Bank: queste ultime avevano annunciato la decisione di non rimborsare i titoli At1 in scadenza, alimentando le tensioni su questa categoria di titoli, azzerati nell'operazione Credit Suisse. Lunedì, si prova il recupero: il sistema bancario resta sotto i riflettori e guida i listini al rialzo. A Piazza Affari, tra i principali titoli milanesi si mettono in luce Unicredit, Finecobank, Banca Pop Er, Banco Bpm. Al di fuori del comparto bancario, gli acquisti premiano anche Stellantis, Iveco Group e Cnh Industrial. Pesante la reazione di Diasorin ai risultati 2022 e alla guidance 2023: sono proprio le previsioni sull'anno in corso, secondo gli operatori, a penalizzare il titolo del gruppo della diagnostica.