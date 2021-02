Borse ancora su, Piazza Affari la migliore grazie alle banche. Spread sotto 100

Anche la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo(+1,5%). I mercati partono nell’ultima seduta della settimana dalle buone indicazioni arrivate da Wall Street che il 4 febbraio ha chiuso in area dei massimi storici. L’azionario è trascinato dalle buone indicazioni che arrivano sul fronte dei vaccini in molte aree del mondo, così come dalla curva dei contagi in fase di stabilizzazione. Attesa per i dati di gennaio sui nuovi posti di lavoro creati negli Stati Uniti. Anticipando la ripartenza del ciclo economico il petrolio si è portato in area 58 dollari, non lontano dai massimi degli ultimi 12 mesi.

Su scala internazionale da monitorare il rafforzamento del dollaro (dollar index a 91,5 dollari) in scia all’ipotesi di un ridimensionamento negli Usa del piano di stimoli inizialmente previsto da 1.900 miliardi di dollari. Di conseguenza l’euro è scivolato sotto la soglia di 1,2 dollari. Penalizzate dal rialzo del dollaro anche alcune materie prime, fra cui oro e argento.

Occhi puntati anche sulle “meme stocks”, quei titoli, capitanati da GameStop, su cui nelle ultime due settimane si è concentrato una sorta di attacco ideologico e finanziario ai fondi hedge da parte dei “millennial traders” riuniti nella community Reddit Wallstreetbets.

Nell’ultima seduta il titolo GameStop è crollato del 42% scendendo a 53 dollari. La scorsa settimana era arrivato a 500 dollari costringendo il fondo Melvin Capital a chiudere la posizione short in forte perdita.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)