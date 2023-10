Borse Europee rallentano, si guarda a Powell

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le Borse europee tornano sulla parità dopo l'avvio positivo: i listini hanno annullato i guadagni dell'avvio mentre gli investitori attendono l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, per avere indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria. Investitori che monitoreranno anche una nuova serie di dati macro europei e americani, nonché l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, a una tavola rotonda nel pomeriggio italiano. I listini del Vecchio Continente invertono la rotta dopo uno sprint iniziale: il FTSE MIB senga un lieve calo a Piazza Affari, così come il CAC 40 di Parigi e il DAX 30 di Francoforte.

A Piazza Affari in luce Mps

Tra i principali titoli milanesi Prysmian continua a beneficiare dei nuovi contratti da 1,1 miliardi ottenuti in Germania. Bene anche Stmicroelectronics, in vista della stagione delle trimestrali, e Banca Mps che resta sotto i riflettori alla luce dei possibili scenari per l'uscita del Tesoro dal capitale.

Loading...

Spread in lieve calo sotto 192 punti

Si accorciano le distanze tra il Btp e il Bund, con lo spread in lieve calo in avvio della settimana. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark

e il pari scadenza è diminuito, sotto i 192 punti base dai 194 punti della chiusura della vigilia. Stabile, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha iniziato la seduta a quota 4,78%, lo stesso livello del closing precedente.

Il dollaro resta forte, in rialzo il greggio

Sul mercato valutario, il dollaro mantiene le posizioni di forza dopo l'accordo sul bilancio Usa: l'euro/dollaro è indicato a 1,0568 da 1,0577 venerdì in chiusura. Il biglietto verde vale anche 149,69 yen (da 149,53), mentre il rapporto euro/yen è a 158,20 (da 158,02). In moderato rialzo il prezzo del petrolio, con il future novembre sul Wti in progresso dello 0,33% a 91,09 dollari al barile, mentre la consegna dicembre sul Brent sale dello 0,28% a 92,46 dollari. Gas in rialzo dello 0,9% ad Amsterdam a 42,2 euro al megawattora. La forza del dollaro spinge infine al ribasso l'oro, che avvicina i minimi da sette mesi: la consegna spot cede lo 0,4% a 1.840,49 dollari l'oncia, i future Usa segnano -0,5% a 1.856,20 dollari.



Tokyo chiude in calo nonostante fiducia record imprese

La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana in calo, malgrado i segnali incoraggianti che arrivano dal rapporto trimestrale Tankan della Bank of Japan sulla fiducia delle grandi imprese. Il listino di riferimento Nikkei segna un calo dello 0,31% a quota 31.759,88, e una perdita di 97 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 149,60, e tratta sull’euro poco sopra 158. Tra i dati, si registra un calo dell'indice Pmi manifatturiero di settembre, a 48,5 punti, a indicare che la contrazione dell'attività procede. L'indice Tankan ha invece mostrato un miglioramento nel terzo trimestre del sentiment delle grandi industrie.