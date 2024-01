Borse Ue caute post Federal Reserve. In Germania sale l'inflazione a dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un inizio 2024 con segno meno, le Borse europee provano il rimbalzo e viaggiano in cauto rialzo. Gli investitori guardano ai numeri sull'inflazione per trarre auspici sulle prossime mosse delle banche centrali. In Francia i prezzi sono saliti del 3,7% su anno, tornando ad accelerare dopo il +3,5% di novembre, mentre l'inflazione tedesca cresce dello 0,1% a dicembre e del 3,7% annuo, sostanzialmente in linea con le attese. Nei prossimi giorni sono attesi i dati chiave sui prezzi dell'Eurozona e degli Stati Uniti. Intanto, mercoledì i verbali della Federal Reserve hanno confermato l’impressione di una banca centrale giunta alla fine del ciclo rialzista sui tassi anche se i tempi dell’allentamento restano incerti. Secondo la maggior parte dei membri del Fomc, infatti, è appropriato mantenere una politica restrittiva ancora per un po’ di tempo in chiave anti-inflazione.

Così viaggiano deboli il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. Nel frattempo, si guarda ai dati sul comparto servizi europeo: l'indice Pmi sull'Eurozona è salito a 48,8 punti, il massimo in cinque mesi. Peraltro, venerdì negli Stati Uniti sono attesi anche i dati sull'occupazione, cartina al tornasole dello stato di salute dell'economia a stelle e strisce.

Loading...

In luce Leonardo, male il comparto chip con St

Per quanto riguarda i titoli, il Ftse Mib procede a vista in assenza di notizie di grande rilievo che orientino la seduta: Leonardo - Finmeccanica è tra i migliori, tra l'altro nel giorno in cui, in un’intervista al Financial Times, il Ceo Cingolani ha auspicato una maggiore collaborazione tra le aziende europee nel settore della difesa. Bene anche Saipem incoraggiata dai rialzi del greggio. Il tema del risiko bancario resta attuale e spinge il comparto: bene Banco Bpm e Banca Pop Er .Poste Italiane non reagisce alle parole della premier Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha aperto a una riduzione della quota pubblica nel gruppo. In coda Stmicroelectronics dopo che il warning di Mobileye Global sui ricavi del 2024 ha gelato i titoli di tutto il comparto dei chip. Male anche Brunello Cucinelli, ancora in discesa all'indomani di una seduta in cui i dubbi espressi da Ubs sul settore lusso avevano messo sotto pressione i titoli di tutto il comparto in Europa.

Spread sale a 170 punti

Andamento in leggera crescita per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il pari scadenza tedesco si attesta a 170 punti base, contro i 168 punti base della chiusura della vigilia. Sale anche il rendimento decennale dal 3,69% della vigilia al 3,77%.



Petrolio in rialzo, in aumento anche i prezzi del gas

Il petrolio è ancora in rialzo, con i riflettori puntati sulle tensioni in Medio Oriente e su possibili turbolenze dell'offerta: i contratti del Wti febbraio salgono sopra ai 73 dollari al barile, quelli del Brent marzo si aggirano attorno ai 78 dollari. In aumento i prezzi del gas naturale scambiato ad Amsterdam che si attestano sui 33 euro al megawattora.