Borse, Europa in rialzo dopo Powell. A Piazza Affari corre St

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Il rallentamento della stretta Fed sui tassi di interesse, annunciata dal presidente Powell, e l'apertura di Pechino a misure anti-Covid meno rigide spingono le Borse europee che già vengono da un mese di novembre particolarmente brillante (+9,6% Eurostoxx50, +8,6% Piazza Affari): positivo il FTSE MIB a Milano, il CAC 40 a Parigi, il DAX 30 a Francoforte, l'AEX di Amsterdam e l'IBEX 35 di Madrid. Il passo del rialzo dei tassi d'interesse potrebbe rallentare già alla prossima riunione della Fed prevista a dicembre, ha detto Powell, parlando a un evento del Brookings Institution. Il mercato assegna una probabilità vicina all'80% a un nuovo rialzo dei tassi limitato a 50 punti base da parte della Fed nella riunione di dicembre. In Cina il vice premier Sun Chunlan ha affermato che gli sforzi contro il virus stanno entrando in una nuova fase grazie all'indebolimento della variante Omicron e al maggior numero di vaccinazioni effettuate aprendo alla possibilità di un isolamento in casa dei pazienti.

Il Dow Jones entra in territorio di "bull market"

La sessione di Wall Street si era chiusa con un netto rialzo per gli indici (+3,09% S&P 500, +4,4% Nasdaq e +2,18% Dow Jones): con la performance di mercoledì 30 novembre il Dow Jones è entrato in territorio di "bull market" avendo recuperato oltre il 20% dai minimi di periodo toccati a fine settembre. Sul fronte macroeconomico la seduta odierna guarderà soprattutto ai dati statunitensi sul deflatore Pce di ottobre, uno degli indicatori rilevanti dell'inflazione, l'indice Ism sull'attività manifatturiera e la rilevazione settimanale della richiesta di sussidio da parte delle persone disoccupate.

A Milano corre St, recupera Tim dopo lo scivolone

A Piazza Affari giù petroliferi (Tenaris, debole Eni secondo i rumors interessata a Neptune Energy) e banche (in calo Banco Bpm, Unicredit e Banca Pop Er). Spicca invece il rialzo di Stmicroelectron insieme ad Amplifon. Moncler sfrutta la scommessa sulla ripresa dell'economia cinese mentre Telecom Italia torna a salire dopo il tonfo della vigilia innescato dalla posizione di alcuni rappresentanti del governo che hanno escluso, almeno al momento, il progetto di un'opa totalitaria per avviare la riorganizzazione dei business del gruppo tlc. Sale Juventus Fc: l'azionista di riferimento Exor ha escluso la necessità di un aumento di capitale per rafforzare il club nella bufera per la contabilizzazione di accordi con i giocatori sui compensi e per le plusvalenze nelle compravendite.

L'euro torna sopra 1,04 dopo Powell, balzo del prezzo del gas

Sul mercato valutario, il dollaro si indebolisce e l'euro torna sopra 1,04 dopo le parole di Powell. Petrolio in flessione in attesa della riunione dell'Opec+ attesa nel fine settimana, mentre ad Amsterdam balzo del 9% del gas naturale a 160 euro al megawattora.

Spread scende in area 190 punti, rendimento Btp sotto il 3,8%

Si muove in calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato in area 190 punti, dai 194 punti del finale di mercoledì 30 novembre. In flessione anche il rendimento dei decennali italiani sotto il 3,8%.