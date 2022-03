Borse europee in rialzo in scia all'Asia, riflettori sull'Ucraina. Sale il petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segno più all'avvio delle Borse europee, sulla scia di Asia e Wall Street. La seduta è stata positiva per le Borse asiatiche, con il sell-off sull'obbligazionario (i rendimenti sui decennali Usa sono saliti al 2,417%), sulla scia delle possibilità di un aumento dei tassi negli Usa più rapido del previsto. Lo stallo nella guerra in Ucraina resta al centro dell'attenzione, soprattutto sul fronte del mercato energetico. Il presidente Usa, Joe Biden, parteciperà giovedì in Europa a un summit straordinario della Nato, poi a un vertice del G7 e, infine, a una riunione del Consiglio europeo. Gli Stati Uniti e i loro alleati annunceranno anche nuove sanzioni contro Mosca.

Continua a salire il prezzo del petrolio, con il Brent a 116,7 dollari (+1%) e il Wti a 110,21 (+0,86%) mentre i contratti sul gas scambiati ad Amsterdam segnano un aumento dello 0,6% a 99,5 euro al KWk. Dollaro in corsa sul valutario, con lo yen che ha aggiornato il minimo da sei anni a 121,415 e scambia ora 121,07. Poco mosso l'euro/dollaro a 1,1024. Resta da monitorare anche l'avanzata dei casi di Covid-19, con la Cina che ha imposto nuovi lockdown in diverse città.

Tokyo in netto rialzo (+3%) con yen debole

Chiusura in netto aumento per la Borsa di Tokyo che ha segnato la seconda seduta consecutiva positiva, trainata in particolare dalla debolezza dello yen nei confronti del dollaro. A fine seduta l'indice Nikkei ha messo a segno un guadagno del 3% a 28.040,16 punti mentre il più ampio indice Topix ha chiuso in aumento del 2,33% a 1.978,70 punti. A trainare gli scambi i titoli delle aziende esportatrici nazionali che beneficiano del continuo calo della valuta giapponese nei confronti del biglietto verde, che martedì si è spinto oltre la soglia dei 120 yen per la prima volta in sei anni.

I timori per l’economia

Tutto questo dopo una seduta in netto rialzo per le Borse europee, spinte anche dal buon andamento di Wall Street, in una giornata in cui la prospettiva di una accelerazione delle banche centrali sui tassi di interesse ha favorito la propensione al rischio e penalizza i governativi. Certo sullo sfondo resta sempre la preoccupazione su quanto il conflitto ucraino e l’inflazione, spinta dalla fiammata dei prezzi dell’energia, freneranno la crescita dell’economia (Fitch ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita del Pil mondiale e dell’Eurozona prevedendo per quest’ultima +3% dal precedente +4,5%).

Wall Street in rialzo, rendimento decennale al top da 2019

Wall Street dal canto suo ha chiuso in rialzo. Il Dow Jones è salito del +0,74%, il Nasdaq è avanzato del +1,95% e lo S&P 500 ha messo a segno un progresso del +1,13%, dopo i cali della vigilia. Gli indici stanno vivendo la loro quinta seduta in rialzo sulle ultime sei e mantengono in positivo il conto mensile. A pesare lunedì 21 marzo erano state soprattutto le parole di Jerome Powell: il presidente della Federal Reserve ha detto che l’inflazione negli Stati Uniti è «troppo alta» e che la Banca centrale è pronta a «un atteggiamento più aggressivo» e ad alzare i tassi d’interesse di oltre 25 punti base al prossimo o ai prossimi incontri.