Borse toniche, bene Shanghai e Hong Kong. A Piazza Affari salgono le banche

Borse europee positive in avvio di giornata, sulla scia del recupero delle Borse asiatiche e del recupero già avviato ieri dopo la debacle della scorsa settimana. Dopo il crollo record della vigilia, alla riapertura dopo la lunga pausa e per gli effetti del coronavirus, le Borse cinesi hanno chiuso oggi in rialzo di oltre un punto percentuale. Intanto, si aggrava il bilancio delle vittime, con un decesso registrato anche a Hong Kong (425 il bilancio in Cina), e dei contagiati che in Cina sono oltre 20.400, più della metà nella regione di Hubei. Il mercato quindi continua a cercare di prevedere gli effetti dell'epidemia sull'economia cinese e sul commercio, ma contano anche sul rapido intervento dei Governi e sul sostegno delle banche centrali.

Borse Cina, rimbalzo dopo avvio debole, Shanghai chiude a +1,4%

I mercati azionari della Cina continentale hanno cercato il rimbalzo dopo un'apertura ancora in calo e il lunedì nero, prima sessione di riapertura dopo la lunga pausa (dal 24 gennaio) durante le vacanze di Capodanno lunare in cui si sono dovute misurare con le paure per il coronavirus e il suo impatto economico. Ma i due mercati hanno limitato rapidamente le loro perdite per poi chiudere in positivo. Shanghai ha chiuso in progresso dell'1,4% a 2.748,38 punti e Shenzhen ha guadagnato l'1,8% a 1.638,02 punti.

Intesa Sanpaolo e Ferrari alla prova dei conti

Potenzialmente più interessante, per il listino milanese, il via ufficiale alla stagione dei bilanci, che verrò protagonista fin da subito Intesa Sanpaolo, oltre a Ferrari. Entrambe le società terranno la conference call con gli analisti alle ore 15 e potrebbero orientare il mercato, soprattutto per quanto riguarda il gruppo bancario. Ancora una giornata senza aste o appuntamenti di rilievo per il Tesoro, che ieri ha visto il rendimento del BTp decennale confermarsi sotto l’1% (0,96% per la precisione) con uno spread nei confronti del Bund a 140 punti base.

Occhi puntati anche sulle materie prime

Nota finale per il mercato delle materie prime, che dovrà essere tenuto sott’occhio anche oggi dopo la deblacle accusata ieri sulle vicende che riguardano la Cina. Il potenziale rallentamento dell’economia del Dragone (e la conseguente frenata nella domanda di commodity) ha fatto i particolare scivolare il petrolio Brent di oltre il 5 per cento. A poco sono valse invece le indiscrezioni circolate sull'eventualità che l'Opec possa decidere di tagliare la produzione di greggio.

