Borse giù, pesano i tech. Il Brent supera gli 80 dollari

Tokyo debole, pesa la performance contrastata a Wall Street

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Tokyo che ha risentito della chiusura mista di Wall Street del giorno prima. Nel mercato Usa, in particolare, è risultato sotto pressione il settore tecnologico (-1%), anche a causa dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, con quello del decennale che ha superato l'1,5% per la prima volta da giugno e quello del trentennale tornato sopra il 2%, con il tapering all'orizzonte. «La caduta dei valori americani pesa sul mercato giapponese», caratterizzato anche dall'attesa per la revoca dello stato di emergenza in vigore in gran parte del Giappone a fronte dell'epidemia di casi di Covid-19, come ha commentato Mizuho Securities in una nota. L'indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,19% a 30.183 punti.