L'Europa prende fiato dopo il rally elettorale Usa

A Milano scattano le Inwit dopo il piano industriale. Occhi puntati su Banco Bpm. L'euro si rafforza ancora sul dollaro

Borse europee volatili, il 6 novembre 2020,dopo la corsa degli ultimi giorni innescata dal risultato elettorale che si profila all’orizzonte negli Stati Uniti: Joe Biden alla Casa Bianca, ma un Congresso con forte presenza di Repubblicani. Tale prospettiva esclude l’ipotesi di forti aumenti delle tasse e un eccessivo innalzamento della spesa pubblica e in più le Big Tech Usa non dovrebbero essere sottoposte a una regolamentazione severa e problemi di Antitrust, come si sarebbe prospettato nel caso in cui fosse arrivata la così detta onda blu. Al tempo stesso Biden dovrebbe garantire rapporti internazionali più distesi, soprattutto con la Cina, Così ieri Wall Street ha chiuso di nuovo in forte rialzo, con il Nasdaq salito del 2,59%, nonostante la Federal Reserve abbia ammonito che a causa del coronavirus ci sono «rischi considerevoli» per l'economia statunitense. Per questo l’istituto ha deciso di mantenere i tassi di interesse attorno allo zero. Anche la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, portandosi ai massimi dal 1991, in scia ai risultati trimestrali sopra le aspettative sul comparto tecnologico. In Europa gli indici, dopo un avvio in lieve calo, si sono portati sulla parità e sono in cerca di direzione, con gli investitori che sono estremamente cauti. Del resto negli States la situazione potrebbe diventare complicata con il presidente Donald Trump che parla di truffa e minaccia ritorsioni legali, mentre in Europa l'epidemia continua a destare preoccupazione, mentre i contagi ogni giorno segnano nuovi record. In tanto sale già l'attesa per il dato Usa che sarà diffuso nel pomeriggio sul mercato del lavoro di ottobre, con la disoccupazione attesa in calo dal 7,9% al 7,7%. Sul fronte macro è emerso che la produzione industriale tedesca è migliorata dell’1,6% rispetto al mese prima, ma è scesa del 7,3% su base annua. Il dato è considerato deludente dagli analisti e così anche Francoforte oscilla sulla parità.

Vola Inwit dopo il piano industriale, occhi puntati su Banco Bpm

A Piazza Affari il filo conduttore restano le trimestrali. Inwit è subito scattata, tanto da segnare un progresso del 7%, dopo la pubblicazione dei conti e del nuovo piano. Continua il rialzo di Tenaris , dopo il rally della vigilia provocato dall'annuncio della distribuzione della cedola, che il mercato non si aspettava. Banco Bpm è in evidenza: oltre ai conti ha visto la nuova apertura del Ceo, Giuseppe Castagna, all’M&A.

Per contro il numero uno di Unicredit, jean Pierre Mustier, è tornato a escludere operazioni straordinarie per la banca, chiudendo la porta all'ipotesi di matrimonio con Banca Mps, che intanto ieri ha annunciato una perdita dei primi nove mesi da 1,5 miliardi, appesantita dagli accantonamenti effettuati per far fronte alle cause legali (sono stati accantonati 410 milioni). Sono deboli Nexi e Diasorin .

Fuori dal listino principale Astaldi scatta dopo che Webuild è salita al 65% completando l’aumento di capitale.

Euro sopra 1,18 dollari, debole il greggio

Sul fronte dei cambi, l'euro continua a mantenersi sopra la soglia di 1,18 dollari, riconquistata la vigilia. Continua a perdere quota il petrolio, debole da ieri. Da monitorare, infine, anche il mercato obbligazionario con i BTp a 5 anni finiti per la prima volta nella storia in territorio negativo. Oggi il Tesoro comunicherà i dettagli del nuovo BTp Futura, il cui collocamento partirà lunedì 9 novembre. Lo spread si attesta in area 125 punti.

