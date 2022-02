Borse in trincea, il costo della guerra ha già superato 1.800 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le bombe in Ucraina risuonano anche nelle sale dei mercati finanziari che dal 1 5 febbraio – cioè da quando gli Usa hanno iniziato ad indicare come «imminente» un attacco della Russia – sono finiti totalmente in preda alla volatilità. Le giornate di contrattazioni iniziano con un passo ma basta un soffio, nel bene o nel male, per far cambiare direzione.

Tra alti e bassi il primo mini-bilancio indica che i listini azionari globali, se si prende come parametro la capitalizzazione del Ftse World All ...