Borse Ue allungano il passo, Milano la migliore. Spread ancora in calo, tocca 219

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee iniziano agosto con il piede giusto, dopo un luglio alla riscossa e nonostante la debolezza dei future di Wall Street, schiacciati dai timori su inflazione e stretta di politica monetaria. Gli indici non danno peso al rallentamento del settore manifatturiero in Cina (l'indice Pmi è sceso più delle attese in luglio, confermando le difficoltà dell'economia della Repubblica Popolare) e nell'Eurozona, dove l'indice Pmi ha segnato in luglio la prima contrazione in due anni.

La carrellata di trimestrali continua a dare sostegno, mentre si guarda alle prossime mosse delle banche centrali (in settimana si attendono nuove strette sul costo del denaro sono attese nel Regno Unito, in Australia e in India). Inoltre, nel week end alcuni governatori della Federal Reserve hanno ribadito la necessità di alzare ulteriormente i tassi di interesse per frenare la corsa dell'inflazione, ancora esuberante.

Così il FTSE MIB di Milano è migliore, anche grazie ai segnali parzialmente incoraggianti sul mercato del lavoro (secondo quanto riferito dall'Istat, infatti, a giugno è tornato a salire il numero degli occupati, con il tasso di occupazione che ha fatto segnare il record dal 1977 al 60,1%). Anche gli altri indici hanno preso slancio, dopo un avvio poco mosso: bene il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, nonostante il calo delle vendite al dettaglio dell'1,6% in giugno e dell'8,8% su anno, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Loading...

Manifatturiero in calo in Eurozona, in Italia minimi da 2020

Manifatturiero in rallentamento nell'Eurozona. L'indice Pmi è calato in luglio da 52,1 a 49,8 punti. Inoltre, in Italia l'indice Pmi manifatturiero è sceso a 48,5, il livello più basso da giugno 2020, dal 50,9 di giugno. «Il settore manifatturiero italiano ha dovuto affrontare ulteriori sfide a luglio, con un nuovo calo della produzione e dei nuovi ordini», ha affermato Lewis Cooper, economista di S&P Global Market Intelligence. Il dato è calato anche in Germania (da 52 a 49,3 punti) e in Francia (da 51,4 a 49,5 punti).

A Milano bene le banche, recupera Leonardo

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Leonardo - Finmeccanica recupera dopo lo scivolone di venerdì. Bene Mediobanca e Intesa Sanpaolo in scia ai conti trimestrali, superiori alle previsioni, mentre Generali è in buon aumento alla vigilia dell'appuntamento con la pubblicazione dei dati di bilancio. In coda al paniere principale Nexi e Interpump Group. Fuori dal listino principale, da segnalare il debutto brillante di Energy sul mercato Euronext Growth Milan di Piazza Affari: è la quattordicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 181 il numero delle società attualmente quotate su Egm.

Spread in calo, tocca anche 219 punti

Andamento ancora in calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, sulla scia del finale di settimana scorsa. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 221 punti base, dopo essere sceso anche fino a 219, dai 233 punti di venerdì sera. Il rendimento dei decennali italiani si mostra in diminuzione al 3,06% dal 3,15% della vigilia.