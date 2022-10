Borse Ue allungano il passo, Milano in prima fila con Finecobank e le auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono determinate a dare seguito al rimbalzo di inizio settimana, favorito dal dietrofront del governo Truss sui tagli fiscali annunciati e dall'Ism manifatturiero degli Stati Uniti che potrebbe allentare l'approccio aggressivo della Federal Reserve sui tassi. Gli indici sono così in aumento, a partire dal FTSE MIB di Milano e con in scia il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. In Asia vivaci Tokyo e Seul così come la Borsa australiana che ha guadagnato il 3,8% dopo che la banca centrale ha alzato i tassi di interesse in misura inferiore alle attese facendo scivolare il dollaro australiano. Chiusi per tutta la settimana i mercati cinesi per il National Day.



Dopo il «settembre nero» gli analisti segnalano condizioni di «ipervenduto» sui listini, ma appaiono piuttosto prudenti sulle possibilità che il recupero possa confermarsi nelle prossime sedute. Molto dipenderà dai dati macroeconomici che saranno pubblicati nei giorni a venire, e in quest senso l’attenzione pare tutta puntata sul mercato del lavoro usa in programma come sempre il primo venerdì del mese. Oggi intanto si parte con i prezzi alla produzione di agosto nell’Eurozona e con gli ordinativi industriali Usa, sempre di agosto.

Loading...

A Milano focus su Generali, bene Fineco e auto

In prima linea Stmicroelectronics, Finecobank e le auto (Stellantis e Pirelli & C), dopo i dati parziali sulle immatricolazioni che hanno dato qualche segnale di ripresa. A Piazza Affari resta il focus sulle strategie di Generali sulla controllata del risparmio gestito Banca Generali. Questo mentre stanno per entrare nel vivo due operazioni attese da mesi: l'opa di Edizione e Blackstone su Atlantia che avrà inizio il 10 ottobre dopo aver ottenuto il via libera da Consob alla pubblicazione del documento di offerta, e l'aumento di capitale di Banca Mps dopo l'ok di Bruxelles alla revisione degli impegni tra l'Italia e l'Ue funzionale alla sottoscrizione della ricapitalizzazione da parte del Tesoro.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread ancora in calo a 229 punti, rendimento scende a 4,15%

Recupero per il mondo obbligazionario, dove si è assistito a una brusca frenata dei rendimenti sovrani. Il Treasury Usa decennale è sceso al 3,63% e il Bund è finito di nuovo sotto alla soglia del 2 per cento. Gli acquisti premiano anche i titoli italiani, con lo spread tra BTp e Bund in calo sul mercato secondario Mts, dopo il forte restringimento della vigilia innescato dalla sostenuta discesa dei rendimenti dei bond dell'Eurozona sulle attese di una possibile frenata nella serie di rialzi dei tassi da parte della Bce.

Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato a 229 punti base dai 231 punti base della chiusura precedente (240 era il finale di venerdì). In consistente calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 4,15% da un'ultima posizione al 4,20% (dal 4,50% di venerdì in chiusura).



Euro sempre sotto la parità, petrolio in rialzo, gas in calo

Sul mercato valutario, l'euro è scambiato a 0,9858 dollari. Petrolio ancora in rialzo (+0,5%) con il Brent dicembre a 89,4 dollari al barile e il Wti novembre a 84 dollari al barile. Gas in calo del 3,7% in Europa a 163,5 euro al megawattora.