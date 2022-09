Caro-energia e inflazione appesantiscono le Borse Ue. Gas in altalena

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo avere archiviato un agosto difficile, con perdite anche oltre il 5% per i principali listini (Milano -3,78% nel mese) e i prezzi del gas in rialzo di oltre il 25%, le Borse europee, dopo la metà della prima seduta di settembre, non trovano lo spunto per raddrizzare le sorti degli scambi e proseguono in calo. Mentre il caro-energia continua a tenere banco in tutta Europa (attualmente i prezzi sono in altalena, mentre è il secondo giorno di stop del flusso di gas russo all'Europa tramite il Nord Stream 1, ufficialmente in manutenzione), l'inflazione osservata speciale e il rischio di recessione sempre più concreto. Tanto più che anche in Cina l'indice Pmi manifatturiero è crollato a 49,5 punti (il calo più ampio da maggio e un valore che indica contrazione dell'attività), cosa che ha messo il freno alle piazze asiatiche (Tokyo ha chiuso a -1,5%).

Così, in scia anche a Wall Street, mercoledì al quarto ribasso di fila dopo i commenti «da falco» del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell, gli indici europei sono in calo, come mostrano il FTSE MIB di Milano, così come il CAC 40 di Parigi, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEXdi Amsterdam. Giù anche il DAX 40 di Francoforte dopo che le vendite al dettaglio tedesche sono calate del 2,6% su anno a luglio (+1,9% su mese, meglio delle stime). I future di Wall Street sono in ribasso, mentre si guarda già al dato sull'occupazione del 2 settembre, cruciale per capire se ci sia spazio per qualche ripensamento da parte della Fed.

Quasi tutto il Ftse Mib in «rosso», in coda gli energetici

Per quanto riguarda i titoli, in un Ftse Mib sostanzialmente tutto in ribasso (nelle prime battute si salvava Cnh Industrial e l'unico rialzo degno di nota è quello di Telecom Italia), in coda finiscono ancora gli energetici, reduci da una seduta di forti ribassi in Italia e in Europa (Tenaris, Interpump Group, Eni), con il calo dei prezzi del petrolio. Sotto pressione i titoli del lusso (Moncler), sulla scia della notizia che la città cinese di Chengdu sarà sottoposta a un nuovo lockdown. In altalena ormai da numerose sedute, i titoli del settore utility continuano a essere osservati speciali, mentre si discute delle misure per contenere gli effetti del picco dei prezzi. In coda Interpump Group, Leonardo - Finmeccanica ed Exor.

Gas in altalena dopo il +25% di agosto

Il caro-energia è sempre in primo piano: dopo il +25% di agosto, al momento i prezzi ad Amsterdam segnano -2% a 235 euro al megawattora, dopo avere oscillato tra -5% a 223 euro e +1% a 243 euro. Numeri che, pur se sotto i record delle scorse settimane, ben sopra i 300 euro, restano a livelli alti (per fare un paragone erano sotto 200 euro a inizio agosto e attorno ai 30 euro un anno fa).

Spread in rialzo, rendimento decennale sfiora 4%

Si allarga ancora lo spread tra BTp e Bund con il rendimento dei decennali italiani che arriva a sfiorare il 4 per cento. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco viene indicato a 237 punti base, dai 235 della chiusura di mercoledì. Ancora più marcato il balzo del rendimento del BTp decennale che è al 3,97%, dal 3,88% del finale precedente.