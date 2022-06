Borse Ue ancora in rosso dopo la Bce, occhi sull'inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prosegue il netto calo delle Borse europee, che hanno reagito male all'avvio da parte della Bce della nuova fase di politica monetaria che metterà fine ai tassi zero, con i primi rialzi a luglio. Pressioni anche sui titoli di Stato a causa dei segnali poco convincenti da parte della presidente Christine Lagarde sulla volontà di Francoforte di intervenire prontamente a limitare la frammentazione finanziaria nell'area. Lo spread tra Btp e Bund si è allargato a 230 punti base con un rendimento del decennale italiano al 3,75%.

Così, nell'ultima seduta della settimana, sono tutti in ribasso il FTSE MIB di Milano, il listino peggiore, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEXdi Amsterdam.Wall Street ha dal canto suo registrato la peggiore seduta delle ultime tre settimane con l'S&P500 che ha perso il 2,38% e gli investitori aspettano i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti di maggio. Le previsioni sono per un dato annuo di maggio invariato rispetto ad aprile con l'inflazione all'8,3%.

A Milano Bper in forte calo dopo il piano al 2025

Riflettori puntati su Banca Pop Er che ha presentato il nuovo piano industriale Bper e-volution per il 2022-2025. Sul titolo scattano i realizzi e scende anche la controllata Bca Carige, coinvolta nel piano. Nell'ultimo mese Bper aveva guadagnato il 14%. Tra i principali numeri attesi utile netto a 800 milioni nel 2025 e a 640 milioni nel 2024 dai 384 milioni ricorrenti del 2021, ricavi a 4,37 miliardi (da 3,38) con crescita sia sul margine di interesse (a 2 miliardi da 1,5) che sulle commissioni (a 2,2 miliardi da 1,6), oneri operativi a 2,5 miliardi (da 2,1), con un Cet1 oltre il 13%. Il piano prevede anche «operazioni straordinarie, volte a rafforzare ulteriormente la posizione competitiva a livello nazionale e garantire una maggiore focalizzazione sulle attività core del gruppo, mediante anche cessioni e deconsolidamenti di asset non strategici che consentiranno di liberare capitale per oltre 500 milioni da destinare allo sviluppo del business».

Ftse Mib in rosso, vendite su banche e risparmio gestito

Il paniere delle big di Piazza Affari è sostanzialmente tutto in rosso (solo Diasorin e Atlantia oscillano attorno alla parità) . Le vendite colpiscono soprattutto il settore bancario e del risparmio gestito (giù Unicredit, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum). Così come alla vigilia, anche Cnh Industrial e Iveco Group sono tra le più penalizzate. L'annuncio dell'ipo del business retail e rinnovabili di Eni non aiuta i titoli del gruppo che si attestano in discesa.



Spread si allarga ancora a 231 punti, rendimento al 3,76%

Continua ad allargarsi lo spread BTp/Bund che già ha risentito delle forti vendite innescate dalle comunicazioni della Bce sui tassi e sulla fine del piano di acquisto dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 231 punti, tre in più rispetto ai 228 punti base della vigilia. Prosegue la corsa del rendimento del BTp decennale benchmark che apre al 3,76% rispetto al 3,72%, su livelli che non si vedevano dal 2014.



Euro prosegue flessione, petrolio poco mosso

Sul mercato valutario si accentua la frenata dell'euro post Bce: la moneta unica non è riuscita alla vigilia ad agganciare quota 1,08 dollari e sono scattate le vendite che l'hanno riportata a 1,06 (1,0632 in avvio, da 1,0658 dal closing precedente) e che, secondo gli analisti di Unicredit, sono state originate dalle tensioni sui titoli di Stato periferici dell'area euro e dai rendimenti elevati dei Treasury Usa. Cambio euro/yen a 142,37 (da 142,857), dollaro/yen a 133,94 (da 134,035).

Petrolio in lieve calo a 122,77 dollari al barile a Londra nel contratto agosto del Brent e a 121,24 dollari al barile nella consegna luglio del Wti. Gas in discesa a 83,49 euro al megawattora in Europa: -1,6% nel contratto luglio.