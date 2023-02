Borse Ue attese in rialzo dopo Powell. Tokyo chiude in calo (-0,29%), male Nintendo e SoftBank

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo le parole pronunciate ieri sera (a mercati europei chiusi) dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell, le Borse europee sono attese in deciso rialzo, con Eurostoxx 50 a +1,07%, l’indice tedesco DAX a +1,01% e il FTSE in crescita dello 0,59%.

Il presidente della Fed ha detto da un lato che «l’attuale passo dei rialzi dei tassi è appropriato» (lasciando intendere che la Fed non alzerà i tassi più di quanto non sia già atteso), ma dall’altro ha anche detto che «se i dati economici continueranno ad essere più forti del previsto, serviranno rialzi dei tassi aggiuntivi» (lasciando intendere che la Fed potrebbe diventare più aggressiva se servisse). E ha anche parlato di un calo significativo dell’inflazione nel 2023. Questo ieri sera ha fatto salire Wall Street e Nasdaq nell’immediato. Ma per poco: poi le Borse Usa si sono sgonfiate.

Tokyo chiude in calo (-0,29%)

La Borsa di Tokyo conclude la seduta in ribasso in seguito a un avvio incerto, a fronte della rivalutazione dello yen, e i segnali che arrivano dalla stagione delle trimestrali in Giappone, in particolare nel settore della tecnologia, con la revisione al ribasso degli utili per Nintendo, e la perdita superiore alle attese di SoftBank, e che si riflette con i tonfi di entrambi i titoli di oltre il 6%.

Il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,29% a quota 27.708,42, e una perdita di 79 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica si è andata rafforzando a un livello di poco superiore a 131 sul dollaro, e a 140,60 sull’euro.

Le Borse cinesi si preparano ad archiviare una seduta poco mossa, con l’indice Composite di Shanghai ha aperto piatto (+0,10%, a 3.251,50 punti) e quello di Shenzhen che segna rialzi frazionali (+0,07%, a quota 2.154,31). Anche la piazza di Hong Kong risulta poco mossa.