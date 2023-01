Venerdì incolore per le Borse, in Usa parte la stagione delle trimestrali delle banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee senza mordente nell'ultima seduta di una settimana in cui i dati americani, che corroborano la speranza che il picco dell'inflazione sia ormai alle spalle e che le banche centrali possano rallentare il ritmo della stretta di politica monetaria, hanno continuato a sostenere i listini azionari europei. I dati sui prezzi sono osservati speciali anche nel Vecchio Continente: in Francia l'inflazione è salita del 5,2% nella media 2022 e del 5,9% a dicembre, in Spagna cresce del 5,75 anno su anno. I riflettori saranno anche puntati sugli Stati Uniti per l'inizio della stagione delle trimestrali delle grandi banche americane: in calendario i conti dell'ultimo periodo dell'anno e del 2022 di JPMorgan, Citigroup, Bank of America e Wells Fargo, mentre il 17 gennaio arriveranno Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Così, mentre le Borse asiatiche, al netto di Tokyo, si portano sui massimi da giugno, in Europa da inizio anno il FTSE MIB milanese ha guadagnato l'8,6% e gli indici si avviano a chiudere anche la seconda settimana del 2023 in buon progresso. In territorio positivo anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. In controtendenza, come detto, Tokyo, dove il Nikkei ha lasciato sul terreno l'1,25% penalizzato dalla corsa dello yen: la divisa giapponese è salita ai massimi da sette mesi contro il dollaro dopo il rallentamento dell'inflazione Usa e mentre i rendimenti sui titoli di Stato nipponici hanno superato il target fissato dalla BoJ, mettendo sotto pressione la politica monetaria accomodante della banca centrale.

A Piazza Affari occhi sulle banche, giù il settore auto

Tra i principali titoli milanesi, occhi puntati sulle banche nel giorno in cui parte la stagione delle trimestrali dei colossi americani. Si mette in luce in particolare Banca Pop Er grazie al miglioramento del giudizio degli analisti di Mediobanca. Bene anche Banco Bpm. In rosso invece il settore auto, con Stellantis e Pirelli & C. Poco mossa Cnh, nonostante il downgrade di Mediobanca da "outperform" a "neutral" con obiettivo di prezzo comunque alzato da 19,4 a 20 euro per azione.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread piatto poco sopra 180 punti, rendimento sotto il 4%

Andamento piatto per lo spread tra BTp e Bund che giovedì si è ristretto dopo il dato americano sull'inflazione, risultata in calo. Il differenziale tra il BTp benchmark decennale (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato a 183 punti, lo stesso livello della vigilia. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,98%, anche questo dato in linea con la chiusura di ieri (quando, invece, era in calo dal 4,04% del precedente closing).



Euro resta sopra quota 1,08 dollari, yen a top da 7 mesi

Sul valutario prosegue la corsa dello yen: la divisa giapponese è salita ai massimi da sette mesi contro il dollaro dopo il rallentamento dell'inflazione Usa e mentre i rendimenti sui titoli di Stato nipponici hanno superato il target fissato dalla Bank of Japan, mettendo sotto pressione la politica monetaria accomodante della banca centrale. Lo yen è indicato a 128,72 per un dollaro, da 129,72 ieri in chiusura, e a 139,51 per un euro (da 140,26). L'euro consolida le posizioni sopra quota 1,08 dollari a 1,0837 da 1,0814 la vigilia.