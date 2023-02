Borse ancora su, trimestrali in focus. A Milano attesa per Enel e Mediobanca, giù Bper

La giornata di mercoledì 8 febbraio

Nella giornata di mercoledì i mercati azionari si sono mossi in direzione contrastante. In Europa i listini hanno terminato in moderato rialzo, con il FTSE MIB di Piazza Affari a +0,16% e Francoforte a +0,6%, mentre Parigi ha ceduto lo 0,2%. Wall Street ha invece finito per perdere terreno, con l’Indice S&P 500 a -1,1% e il Nasdaq a -1,7% e un rallentamento che ha costretto anche il Vecchio Continente a terminare sotto i massimi di giornata. Resta in ogni caso il tema tassi il punto attorno a cui ruotano le decisioni degli investitori. Anche perché sono numerosi (e spesso contrastanti) gli interventi dei diversi banchieri centrali che forniscono indicazioni in questa «pausa» fra le riunioni di Fed e Bce di inizio febbraio e metà marzo.

I dati in calendario

La giornata macro si apre con la bilancia commerciale e il Pil del quarto trimestre nel Regno Unito. A seguire, le richieste settimanali di sussidi negli Stati Uniti, dove verrà pubblicato anche il dato preliminare di febbraio sulla fiducia delle famiglie calcolato dall’Università del Michigan. Previsti il discorso di Andrew Bailey, governatore della Bank of England, e la decisione sui tassi in Svezia. A Bruxelles si tiene il Consiglio europeo straordinario, con la partecipazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.