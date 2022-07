Borse chiudono in rosso, male Wall Street. A Milano -7,4% Autogrill. Euro «vede» la parità col dollaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I nuovi focolai di Covid in Cina, che fanno temere altre restrizioni, e l'attesa per i dati sull'inflazione Usa di meta' settimana con la preoccupazione per una frenata dell'economia alle porte fanno da premessa a una seduta dei mercati finanziari all'insegna della fuga dal rischio con vendite sull'azionario e sulle materie prime (petrolio e gas in primis) mentre gli acquisti premiano il dollaro e i titoli di Stato sia negli Usa sia in Europa.

I listini azionari non chiudono sui minimi di giornata toccati in avvio ma comunque in chiara flessione: Francoforte e' stata la peggiore (DAX 40) pagando il calo di auto e tecnologici; Milano ha perso quasi un punto percentuale nel FTSE MIB.

In rosso Wall Street con Twitter in calo dopo il dietrofront di Elon Musk, mercoledì l'atteso dato sull'inflazione statunitense di giugno, giovedì 14 si aprirà la stagione delle trimestrali. Intanto, nel Vecchio Continente è alta l'apprensione la crisi energetica, dopo che la Russia ha sospeso per 10 giorni, a partire da oggi, le forniture di gas alla Germania per lavori di manutenzione al gasdotto Nord Stream 1: il dubbio è che, trascorsi i giorni annunciati, le forniture non riprendano, cosa che provocherebbe problemi non indifferenti:il gas è arrivato a scambia in area 174 euro al megawattora nei contratti agosto trattati ad Amsterdam, per poi scivolare.

Twitter giù sul listino: Musk fa dietrofront

Il titolo di Twitter perde il 7%. Venerdì 8 luglio, poco dopo la chiusura dei mercati, e' stata diffusa la notizia che Elon Musk ha deciso di rinunciare all'acquisto della piattaforma social. Ad aprile, aveva raggiunto un accordo per l'acquisto su una base di 44 miliardi di dollari, ovvero 54,20 dollari ad azione. Secondo Musk, Twitter non ha fornito tutte le informazioni richieste sugli account falsi, mancando quindi agli obblighi contrattuali. Facendo leva su questa violazione e citando anche "incomplete e inutilizzabili informazioni" che avrebbe ricevuto dalla dirigenza del social, il miliardario ha deciso di fare un passo indietro. L'amministratore delegato di Twitter, Bret Taylor, ha annunciato che il consiglio di amministrazione della societa' "intraprendera' un'azione legale per far rispettare l'accordo di acquisto". In un tweet, Taylor ha dichiarato che il consiglio di amministrazione dell'azienda tecnologica "e' determinato a chiudere l'accordo al prezzo e alle condizioni stabilite con il signor Musk". Una delle clausole del precontratto prevede che, in caso di ritiro unilaterale, Musk debba versare una penale di 1 miliardo di dollari.

Wall Street in rosso tra Covid Cina e attesa per dati inflazione

A pesare sull'andamento generale delle Borse Usa sono le notizie dalla Cina, con l'aumento dei casi di Covid-19 e le chiusure dei casinò e di quasi tutte le attività commerciali e industriali per frenare la diffusione del virus, che hanno pesato sui mercati nazionali. Questa settimana sarà un test significativo per i mercati: sono in programma i dati sui prezzi al consumo (mercoledì) e l'inizio della stagione delle trimestrali, a partire da quelle delle banche (JPMorgan Chase e Morgan Stanley giovedì; Wells Fargo, Citigroup e PNC Financial venerdì). Giovedì, è poi atteso il dato sui prezzi alla produzione di giugno; venerdì, in programma la fiducia dei consumatori registrata dall'Università del Michigan. Venerdì scorso, il robusto rapporto sull'occupazione (+372.000 posti di lavoro, contro attese per 250.000, e una disoccupazione confermata al 3,6%, il miglior dato dall'inizio della pandemia) ha fatto aumentare le possibilità di una Fed molto aggressiva per frenare l'inflazione. Già i verbali dell'ultima riunione della Fed, mercoledì scorso, hanno mostrato l'intenzione dei banchieri di procedere con un aumento dei tassi d'interesse di 50 o 75 punti base alla riunione prevista alla fine del mese, dopo il rialzo di 75 punti deciso quattro settimane fa. Molti analisti temono però che un'azione troppo aggressiva della Fed contro l'inflazione possa provocare una recessione.