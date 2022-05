Borse Ue in calo, timori inflazione e crescita in primo piano

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Altra seduta difficile per le Borse europee, che si muovono ancora nel segno dell'avversione al rischio, dopo i ribassi della vigilia: gli investitori si sono convinti che il rimbalzo dei listini di martedì si sia basato su valutazioni troppo ottimistiche sulla tenuta dell'economia a fronte della corsa dell'inflazione e da mercoledì hanno avviato una correzione. L'aumento dei prezzi al consumo, la conseguente stretta di politica monetaria, la rigida politica zero Covid in Cina e le conseguenze della guerra in Ucraina continuano così a pesare sul mood degli operatori.

Non aiutano, inoltre, le trimestrali in calo dei colossi della grande distribuzione, a partire da Target (caduta del 25% alla vigilia), che hanno alimentato i timori sulla dinamica dei consumi. Così i listini asiatici hanno vissuto una seduta in generale ribasso, così come scendono il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

A Milano occhi su Generali dopo i conti, giù il lusso

Tra i principali titoli milanesi, per lo più in ribasso, Generali regge, in controtendenza grazie ai conti del primo trimestre. Mercoledì, inoltre, l'azionista Fondazione Crt ha escluso l'intenzione di vendere la propria quota. Il listino milanese è parzialmente sostenuto anche dai big dell'industria, con Leonardo - Finmeccanica in vetta, mentre le vendite colpiscono le auto, con Iveco Group e Stellantis tra le peggiori, e soprattutto il lusso, con Moncler in deciso ribasso.

Spread risale verso 200, su anche rendimento decennale

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 195 punti base dai 192 punti registrati al closing precedente. Risale anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 2,96% dopo aver segnato un'ultima posizione al 2,94% nel finale della vigilia.

Euro sotto quota 1,05 dollari, petrolio in rialzo

Sul mercato dei cambi l'euro resta sotto quota 1,05 dollari ed è indicato a 1,0483 da 1,0494 ieri in chiusura. Rialza la testa dopo due giorni di calo il prezzo del petrolio: il future luglio sul Brent sale dell'1,23% a 110,45 dollari al barile, quello sul Wti con consegna giugno dello 0,68% a 110,34. Appena sotto la parità il gas naturale in Europa: sulla piattaforma olandese Ttf il prezzo segna -0,6% a 94 euro per megawattora.

Tokyo chiude in calo, spaventa inflazione

La Borsa di Tokyo archivia la seduta in forte ribasso dopo il crollo di Wall Street, che alla vigilia ha vissuto una delle peggiori sessioni dal giugno 2020 tra le preoccupazioni per le prospettive economiche in un contesto di alta inflazione che sta pesando anche sulle trimestrali di molte società. Dopo quattro sessioni consecutive al rialzo, l'indice Nikkei dei titoli guida ha lasciato sul terreno, al termine delle contrattazioni, l'1,89% a 26.402 punti e il più ampio indice Topix perde l'1,3% a 1.860,52 punti.