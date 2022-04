Borse Ue caute in attesa di nuove sanzioni a Mosca. A Milano scatta Pirelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee prudenti, all'indomani di una seduta attendista, con gli occhi puntati sulla riunione dell'Ecofin, da cui sono attese le nuove sanzioni contro la Russia, accusata di crimini di guerra, mentre le immagini delle atrocità e del massacro dei civili a Bucha hanno scosso il mondo intero. Intanto, Biden chiede che Putin sia processato, il presidente ucraino Zelensky parla al Consiglio generale dell'Onu.

Non bastano quindi il buon andamento di Wall Street e dell'Asia (ma Hong Kong e la Cina sono chiuse per festività) per rassicurare gli investitori che restano alla finestra in attesa dell'annuncio dei nuovi provvedimenti contro Mosca. Così si muovono in ordine sparso il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Sono deboli anche i future sugli indici americani.

A Milano scatta Pirelli, in coda ancora Tim

Sull'azionario milanese, Pirelli corre ed è tra le migliori del listino principale, grazie anche a un report di Citigroup, e va bene anche Diasorin. In luce ii titoli energetici con il petrolio in tensione, salgono così Tenaris, Saipem ed Eni. In coda al listino ancora Telecom Italia, mentre Kkr avrebbe frenato sull'offerta, richiedendo ancora una due diligence come elemento necessario per andare avanti nella proposta. Kkr aveva già di recente ribadito l'interesse per Tim e la richiesta di due diligence; per la società invece la due diligence può essere solo confirmatoria, cioè può avvenire solo dopo l'offerta vincolante. Finora un muro contro muro.

Loading...

Petrolio accelera con timore nuove sanzioni, su anche il gas

Corrono i prezzi del petrolio, con il timore che le nuove sanzioni che dovrebbero riguardare proprio greggio e carbone, possano influire sugli approvvigionamenti: Brent sale dell'1,6% a 109,25 dollari mentre il Wti è in progresso dell'1,64% a 104,97 dollari. In rialzo anche il prezzo del gas a 111 MwH (+1,34%).

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread balza sopra 160 punti

Andamento in forte rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato telematico Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 161 punti base dai 155 punti base del finale precedente. Rialzi anche per i rendimenti dei titoli dell'Eurozona con il rendimento del BTp decennale benchmark che balza al 2,14% dal 2,08% dell'ultimo closing.

Si rafforza il dollaro, stabile il rublo

Sul fronte dei cambi, si rafforza il dollaro che spinge l'euro a 1,097 (da 1,0992 (da 1,1071) e lo yen a 134,6 (da 134,94), mentre il biglietto verde vale 122,657 yen (da 122,74), con il cambio dollaro/rublo a 84,25 (-0,3%).