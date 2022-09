Le banche danno tono alle Borse Ue. Il gas torna sopra 230 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee viaggiano nel segno della cautela, con Milano in modesto rialzo grazie al sostegno dato dal comparto bancario, che beneficia della prospettiva di nuove strette sui tassi di interesse da parte delle banche centrali. Proprio la politica monetaria, insieme alla crisi energetica, continua a essere il principale tema al centro dell'attenzione degli investitori. Dopo il balzo inatteso dell’inflazione americana, ormai il mercato sconta al 100% un rialzo di 75 punti base e al 37% uno da 100 punti base, un intero punto percentuale, da parte della Federal Reserve, che si riunisce la settimana prossima.

Questa incertezza tiene i listini del Vecchio Continente sul filo del rasoio, dopo il crollo di martedì (con i listini americani scesi come non facevano in un’unica giornata dal 2020) e il tentativo di rimbalzo, non riuscito, di mercoledì. Così il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. Intanto, i future di Wall Street sono in calo.

L'azione delle banche centrali, della Fed ma anche della Bce, è legata a doppio filo con l'andamento dell'inflazione, che si conferma ai massimi, come confermato dagli ultimi numeri. In Francia il dato è salito dello 0,5% ad agosto e del 5,9% su anno (entrambi rivisti al rialzo rispetto alla stima precedente). In Germania i prezzi all'ingrosso sono saliti del 18,9% su anno, dopo il +19,5% di luglio e il +21,2% di giugno.



Occhi puntati sulla Fed, rialzo tassi dato per scontato

Il tema chiave che guida le Borse è la politica monetaria. Dopo il forte rialzo dei tassi da parte della Bce (75 punti base in un’unica volta, cosa mai accaduta in precedenza), ora gli occhi sono tutti sulla Fed che si riunisce settimana prossima. Fino a lunedì il mercato temeva un rialzo da 75 punti base dei tassi, ma sperava in 50. Ora, dopo il forte balzo dell’inflazione Usa, il rialzo da 75 punti base è dato per scontato. Questo ha causato un riprezzamento, martedì, di Borse e titoli di Stato. Ma dopo il riprezzamento, il mercato si è calmato.

Loading...

A Milano le banche sostengono il Ftse Mib

A Milano il FTSE MIB è ancora sostenuto dai titoli del settore bancario, con Banco Bpm, Unicredit, Banca Pop Er e Intesa Sanpaolo tra le migliori. Rimanendo nel comparto finanziario, perdono invece quota le società specializzate nel risparmio gestito, con Banca Generali in calo, così come Azimut e Banca Mediolanum. Debole anche Telecom Italia, mentre nel resto del listino Banca Mps è sotto i riflettori nel giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il maxi aumento di capitale da 2,5 miliardi.

Petrolio in calo, salgono i prezzi del gas

Sul fronte dell'energia, petrolio poco mosso mentre gli investitori cercano di valutare l'evoluzione della domanda in vista dell'allentamento del lockdown per la metropoli cinese Chengdu e reagiscono alle indiscrezioni sul piano Usa per il riempimento delle riserve strategiche. I future novembre sul Brent segnano -0,56% a 93,57 dollari al barile, mentre il Wti consegna ottobre è a 87,96 dollari (-0,59%). In rialzo del 4,6% a 228 euro per megawattora il gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread poco sotto 230 punti, rendimento decennale sopra 4%

Andamento in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco si muove sui 229 punti base, due in più rispetto al riferimento della vigilia. Sale invece il rendimento del BTp decennale benchmark, che superare la soglia del 4%, attestandosi a 4,04, rispetto al 3,96% del closing.