Borse Ue caute con gli occhi su Lagarde e Powell. A Milano giù le auto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prima parte di seduta in ribasso per le Borse europee, nel terzo giorno del forum Bce di Sintra in cui ci sarà l'attesa tavola rotonda a cui prenderanno parte anche Christine Lagarde, presidente Bce, e Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve. Così viaggiano a passo lento il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Le preoccupazioni per la crescita tengono banco, dopo il dato debole sulla fiducia dei consumatori americani ai minimi da 16 anni e il calo di Wall Street, mentre da Sintra il mercato si aspetta indicazioni sui rialzi dei tassi e sulle previsioni dei banchieri centrali su crescita e inflazione. Non bastano quindi le notizie confortanti in arrivo dalla Cina sull'allentamento delle restrizioni anti-Covid.

Sul fronte azionario, il mercato si sta posizionando in vista dell'avvio della stagione delle trimestrali, che darà il polso degli effetti sui bilanci delle aziende della difficile fase provocata dagli effetti della guerra in Ucraina e dell'allentamento delle politiche monetarie.

A Milano giù le auto, focus su Popolare di Sondrio

A PIazza Affari occhi ancora puntati su Saipem: non fanno prezzo né i diritti dell'aumento di capitale (che rappresentano gran parte della capitalizzazione del gruppo) né le azioni: i diritti perdono un altro 5,46% teorico, le azioni un altro 11,5%. Andamento in ribasso per quasi tutto il Ftse Mib, con le auto che registrano i ribassi più marcati, con Stellantis, Ferrari, Pirelli & C e Cnh Industrial tra le peggiori. Giù anche Nexi e Moncler. Si salvano le utility e gli energetici. Sotto i riflettori la Banca Pop Sondr, che ha approvato il nuovo piano "Next Step" 2022-2025, che punta sulla tradizionale vicinanza alla clientela e su un'accelerazione in ambiti come la gestione del risparmio e la bancassicurazione. Nel 2025 è previsto il raggiungimento di un utile netto di 323 milioni dai 269 del 2021, con tappa intermedia a 263 nel 2023.

Spread sotto 200 punti, rendimento al 3,61%

Prosegue il calo dello spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei che il 28 giugno, dopo l'annuncio della Bce, era stato caratterizzato da forti vendite, in particolare dei Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 197 punti base, sei in meno rispetto ai 203 punti base della chiusura precedente. Scende anche il rendimento del BTp decennale benchmark indicato al 3,61% dal 3,67% della vigilia.

Euro in calo, giù anche il petrolio dopo il rally

Sul mercato dei cambi, l'euro ritraccia a 1,049 dollari (da 1,053 ieri in chiusura). La moneta unica è scambiata poi a 142,62 yen (da 143,44), mentre il rapporto dollaro/yen è in calo a 135,9 (da 136,24). In discesa il prezzo del petrolio dopo il rally della vigilia, con gli investitori che si concentrano sul rallentamento dell'economia: il future agosto sul Wti perde lo 0,55% a 111,14 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent cede lo 0,85% a 116,98 dollari. In rialzo il gas naturale ad Amsterdam: +1% a 130 euro al megawattora.



Tokyo chiude in calo in scia a Wall Street

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha lasciato sul terreno lo 0,9% e concluso le contrattazioni a 26.804,60 punti. La piazza finanziaria ha risentito dell'andamento di Wall Street che ieri è stata depressa dalla pubblicazione dell'indice di fiducia dei consumatori statunitensi di giugno più debole del previsto. Ieri, dunque, tutti e tre i principali indici azionari di New York hanno chiuso in forte ribasso, in un clima di rinnovato timore per una recessione.