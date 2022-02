Borse Ue caute con gli occhi sull'Ucraina. A Milano scatta Eni

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ultima seduta della settimana all'insegna della cautela per le Borse europee, che sperano in segnali di schiarita sulla crisi in Ucraina, dove la situazione resta tesa con la diplomazia costantemente al lavoro per evitare un conflitto. Gli investitori hanno accolto con favore, sebbene prendendola con le pinze, la notizia che la Russia starebbe ritirando carri armati schierati vicino al confine ucraino e bombardieri dislocati nella penisola della Crimea, un elemento importante soprattutto dopo le accuse della vigilia mosse da Nato e Stati Uniti sul fatto che non sono state rilevate evidenze di de-escalation.

Così, all'indomani di una seduta in cui Wall Street ha accusato la performance peggiore del 2022, con il Nasdaq giù del 2,88%, gli indici si muovono con circospezione, a partire dal FTSE MIB di Milano. Fiacco anche il Cac 40 di Parigi, dopo il calo della disoccupazione al 7,4% nel quarto trimestre e nonostante l'accelerazione dell'inflazione al 2,9% annuo, e incertezza anche per il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra dopo il rialzo dell'1,9% delle vendite al dettaglio nel Regno Unito, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

A Milano occhi su Eni, deboli i tecnologici

A Piazza Affari Eni è in buon rialzo, dopo avere comunicato i conti preliminari del 2021, chiusi con un utile netto adjusted di 4,7 miliardi, il più alto dal 2012. Sono in crescita le banche, con Banco Bpm e Banca Pop Er tra le migliori, mentre sono deboli i tecnologici, con Stmicroelectronics in coda, pagando dazio alla frenata registrata alla vigilia dal Nasdaq negli Stati Uniti. Fiacca anche Diasorin.



Ifo, con guerra shock prezzi energia e inflazione oltre 4,4%

Se la Russia invaderà l'Ucraina ci sarà uno shock sui prezzi di petrolio e gas in Germania. Lo prevede il presidente dell'Ifo Clemens Fuest secondo cui “anche se la fornitura di gas non fosse limitata, ci sarebbe comunque uno shock sui prezzi, almeno temporaneamente. Ciò inciderebbe in egual misura sulle famiglie e sull'industria in Germania. Attualmente, prevediamo un tasso di inflazione del 4 per cento per il 2022. Se scoppiasse una guerra, potrebbe essere ancora più alto”. Nell'analisi dell'Ifo si segnala anche come sia improbabile una interruzione della fornitura di gas dalla Russia all'Europa, poiché in futuro vuole ancora vendere gas all'Europa.

Spread resta sopra 160 punti

Andamento in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a quota 162 punti base, un punto in più rispetto al riferimento della vigilia. Sale lievemente anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione all'1,86%, dall'1,85% del finale precedente.