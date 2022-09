Indici Pmi e petrolio piegano le Borse Ue, Milano ko in attesa delle elezioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il netto calo del petrolio, a causa dei dubbi sulla domanda globale di energia, e gli indici Pmi, che confermano il rallentamento dell’economia europea colpita dall’inflazione, Germania in testa, mandano ko le Borse europee , che registrano tutte ribassi superiori al 2%. La peggiore è Milano, con cali anche oltre tre punti, dove la tensione è legata anche all’avvicinarsi delle elezioni di domenica, con lo spread in leggera risalita a 224 punti.

Inoltre, gli indici continuano a fare i conti con i timori per una recessione imminente e le strette monetarie delle Banche centrali, dalla Federal Reserve alla Bce, per cercare di frenare la corsa record dell’inflazione. Questa settimana è toccato, tra gli altri, anche a Svezia, Norvegia e Regno Unito rivedere al rialzo i tassi d’interesse, mosse che hanno mandato in sofferenza i principali listini del Vecchio Continente sulla prospettiva di una serie di aumenti più rapidi delle attese (a partire dalla Federal Reserve). Così, frenati in particolare dal comparto auto ed energetico, si muovono in calo il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, in attesa della revisione del rating da parte di S&P, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Future Wall Street in netto ribasso

I future di Wall Street indicano un'apertura in deciso calo a Wall Street, con gli indici che si avviano verso una settimana in forte ribasso. Alla vigilia, lo S&P 500 ha chiuso ai minimi da luglio, sotto i 3.760, con l'avanzare della paura di una recessione. Goldman Sachs ha tagliato le previsioni per lo S&P 500 alla fine dell'anno da 4.300 a 3.600, citando i forti rialzi dei tassi d'interesse, che la Federal Reserve intende portare avanti finché l'inflazione non sarà sotto controllo. Dall'attuale 3-3,25%, livello che non veniva raggiunto dal 2008, i banchieri prevedono per i tassi d'interesse un picco al 4,6% il prossimo anno.

Milano a picco prima del voto di domenica

Per Piazza Affari è l’ultima seduta prima delle elezioni politiche e il FTSE MIB si muove in netto ribasso, con la performance peggiore tra le Borse europee. Gli osservatori che attendono al varco l’esito delle urne per capire la possibile composizione del nuovo governo dopo la caduta anticipata del premier Mario Draghi, coi tanti dossier «caldi» sul tavolo, dal Pnrr alla rete unica.

Il focus è stato anche sugli indici Pmi di Francia (in discesa a 47,8 punti, sotto la soglia dei 50 punti), Germania (in calo a settembre, al minimo in 28 mesi), Eurozona (l'indice servizi è sceso a 48,9, manifatturiero a 48,5) e Gran Bretagna. Intanto, prosegue il calo delle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa (Ue, Uk ed Efta). A luglio scorso il calo, infatti, rispetto allo stesso mese del 2021, è stato del 17,7%, scendendo a 149.420 nuove immatricolazioni.

A Milano giù oil e auto, si salva Tim

A Milano ll’unica a salvarsi è Telecom Italia, mentre sale l’attesa per la possibile offerta di Cdp sulla rete dopo la scadenza elettorale. Scivolano, al contrario, i petroliferi con Tenaris, Eni e Saipem, il lusso con Moncler e l’industria con Leonardo - Finmeccanica. In territorio negativo anche tutti gli altri titoli del listino principale, dalle banche agli assicurativi.