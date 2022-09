Borse Ue caute con occhi su crisi energetica. Prezzi gas in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta di ribassi, innescati dalla crisi energetica e dal nuovo stop del gasdotto Nord Stream 1, le Borse europee partono all'insegna della cautela, dopo che le piazze asiatiche hanno faticato a guadagnare trazione. In attesa delle decisioni della Bce di giovedì (è atteso un rialzo dei tassi di 75 punti base), a tenere banco sono i temi che hanno fatto da filo conduttore nelle ultime settimane: rischi per la crescita, le strategie per contenere il caro-prezzi dell'energia (lunedì i contratti del gas naturale hanno guadagnato oltre il 10% dopo un picco a +25%) e il picco dell'inflazione.

Così sono poco mossi FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il FT-SE 100 di Londra e il DAX 40 di Francoforte dopo il -1,1% degli ordini manifatturieri a luglio e il -13,6% su anno. In modesto rialzo i future di Wall Street, al momento poco mossi, all'indomani della pausa per il Labor Day.

Gas in calo, ma resta sopra 230 euro

All'indomani di una seduta di rialzi (lunedì i contratti scambiati ad Amsterdam hanno finito in aumento a 245,92 euro al megawattora, dopo un picco a 284 euro), i prezzi del gas naturale ripartono in modesto ribasso. In avvio, sulla piattaforma olandese Ttf, i contratti scadenza ottobre hanno segnato un primo prezzo a 235,325 euro al megawattora e al momento scendono del 3,83% a 236,5 euro. Nelle ultime cinque sedute, comunque, i contratti hanno ceduto complessivamente il 15,9%, dopo avere fissato il 26 agosto il record di chiusura di 346,522 euro. Val comunque la pena ricordare che un anno fa i prezzi si aggiravano attorno ai 30 euro al megawattora. Venerdì è in programma la riunione tra i ministri dell'Energia Ue per discutere l'introduzione di un tetto al prezzo del gas russo.

Loading...

Rallenta il petrolio, euro sempre sotto parità con dollaro

Rallenta il petrolio, dopo l'accelerata della vigilia in scia al taglio della produzione da parte dell'Opec+: i future ottobre del Wti scendono dello 0,66% a 88,65 dollari al barile, quelli del Brent novembre dello 0,8% a 94,97 dollari. Sul fronte dei cambi, l'euro, che ieri era sceso ai minimi dal 2002 sul biglietto verde a meno di 99 centesimi, recupera leggermente, ma resta sotto la parità a 0,9958 dollari (da 0,9993 ieri in chiusura). L'euro/yen è a 140,538 (da 140,36) e il dollaro/yen a 141,142.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread poco mosso, rendimento decennale vicino al 4%

Andamento in lieve ribasso per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale tra i titoli tedeschi e il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) è indicato a 236 punti rispetto ai 237 punti della vigilia. Il rendimento dei titoli italiani resta vicino alla soglia del 4% ed è indicato al 3,94%, come ieri in chiusura.

Tokyo chiude stabile dopo pausa Wall Street

La Borsa di Tokyo ha chiuso intorno all'equilibrio, all'indomani del Labor Day negli Stati Uniti. L'indice di punta Nikkei ha chiuso in modo stabile (+0,02% a 27.626,51 punti) e l'indice Topix ha perso lo 0,11% a 1.926,58 punti. Alla borsa di Hong Kong, l'indice Hang Seng è sceso dello 0,19% verso la chiusura. Gli investitori hanno evitato di acquistare o vendere attivamente in attesa delle dichiarazioni del presidente della Fede Jerome Powell in un simposio previsto domani e della riunione di politica monetaria della Bce di giovedì.