Borse Ue toniche, occhi sulle trimestrali. A Milano bene Leonardo e le banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un avvio attorno alla parità, le Borse europee accelerano e si muovono in rialzo. Gli indici del Vecchio Continente, a partire dal FTSE MIB di Milano e ancor più il CAC 40 di Parigi, beneficiano del deciso progresso di Wall Street che alla vigilia ha chiuso sui massimi intraday, nonostante il monito lanciato dal Fondo monetario internazionale, che ha tagliato le stime sulla crescita dell'economia mondiale, e la situazione in Ucraina. Il DAX 40 di Francoforte non sconta il fatto che a marzo in Germania i prezzi alla produzione sono aumentati del 30,9% rispetto all'anno prima, mettendo a segno il maggior rialzo della serie storica dal 1949. Bene anche Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

L'attenzione resta sempre alta sulla guerra, mentre continua la pubblicazione delle trimestrali e si guarda anche ai dati macro, per valutare l'inflazione e le mosse delle banche centrali. Potrebbe risultare sotto pressione il comparto tech, dopo i conti di Netflix, che per la prima volta dal 2011 ha perso abbonati.

A Wall Street occhi su Netflix, primo calo abbonati in 10 anni

Tutto questo dopo una giornata con Wall Street che ha chiuso positiva con Dow Jones salito dell’1,46% a 34.912,88 punti, il Nasdaq avanzato del 2,15% a 13.619,66 punti e S&P 500 che ha messo a segno un progresso dell’1,61% a 4.462,48 punti. Sullo sfondo prosegue la stagione delle trimestrali negli Usa. Tra cui quella di Netflix che, per la prima volta nella sua storia, ha registrato un calo di abbonati in tutto il mondo, cosa che ha portato a un calo del 25% nell'afterhours a Wall Street. Secondo quanto emerso dalla prima trimestrale, la piattaforma di streaming video ha perso 200.000 abbonati nel periodo gennaio-marzo, cosa che ha innescato un calo del 23% negli scambi dopo la chiusura dei mercati.Il totale degli abbonamenti è di gran lunga peggiore rispetto alle previsioni della direzione aziendale che aveva ipotizzato una crescita di 2,5 milioni di abbonati. Il calo sarebbe legato alla concorrenza delle piattaforme rivali, a partire da Disney Plus e Apple.

A Milano bene Leonardo, occhi sulle banche

A Piazza Affari, tra i titoli, bene Leonardo (+1,96%), su cui sono tornate voci di una possibile aggregazione con Fincantieri (-0,33%). Bene anche le banche con Banco Bpm (+1,48%). Segno opposto per Terna (-0,94%). Attenzione anche sul comparto bancario, dopo risultati di Credit Suisse, che ha detto di aspettarsi una perdita nel primo trimestre 2021 a causa di maggiori riserve per contenziosi legali. Inoltre, la banca prevede anche di aver perso 200 milioni di franchi di entrate a causa dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sia sulle sue controparti che sui suoi rischi di credito.

Spread sopra 160 punti, rendimento decennale in rialzo

Spread in rialzo sopra 160 punti, Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. In avvio di seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 163 punti base rispetto ai 161 punti base del closing precedente. Continua a salire il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 2,56% dopo aver segnato un'ultima posizione alla vigilia al 2,53%.



Prezzi del gas poco mossi, greggio in rialzo. Sale l'euro

E' poco mosso il prezzo del gas scambiato ad Amsterdam: il contratto scadenza maggio scivola dello 0,9% a 92,91 euro al megawattora, quando il prezzo del greggio è in rialzo: +0,41% a 107,69 dollari al barile il contratto sul Brent scadenza giugno.

Sul fronte dei cambi, l’euro vale 1,0812 dollari (1,0793 ieri in chiusura) e continua a salire sullo yen a 138,9975 (138,91), con il dollaro/yen a 128,557 (128,64).