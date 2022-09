Borse Ue cercano il riscatto in attesa del lavoro Usa, prezzi gas in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee, dopo i ribassi della prima seduta di settembre e del mese di agosto, cercano il rimbalzo e viaggiano in rialzo, procedendo dunque in segno opposto rispetto a quanto avevano fatto i future nel pre-mercato. Questo in un contesto complesso, sempre con gli occhi puntati su caro-energia (il 2 settembre i prezzi del gas naturale sono in calo, ma la tensione, anche speculativa, resta alta), inflazione, rischio recessione e conflitto in Ucraina. Per altro, il dato sull'occupazione americana (in arrivo alle 14.30 italiane) darà ulteriori spunti, visto che è uno di quelli che la Fed tiene maggiormente in considerazione per le proprie scelte, finora improntate a una strategia aggressiva e senza sconti contro l'inflazione e, quindi, sul rialzo dei tassi.

Tutti temi centrali nella campagna elettorale italiane e che saranno discussi anche durante il Forum The European House – Ambrosetti: la 48esima edizione si apre oggi a Cernobbio e durerà fino a domenica, con la presenza di economisti, politici e rappresentanti del mondo della finanza. Così il FTSE MIB di Milano sale, con lo spread che si restringe a 234 punti, contro i 238 della vigilia, e il rendimento decennale che, dopo avere rivisto la soglia del 4%, è ora in calo al 3,89%. In aumento anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam.

A Milano bene il risparmio gestito, in coda Tenaris

Per quanto riguarda i titoli, in un Ftse Mib quasi totalmente in positivo, si distinguono i finanziari (Nexi), il risparmio gestito con Finecobank e Banca Mediolanum, mentre Stmicroelectron, dopo il guizzo in avvio a +1,5%, ha ridotto i guadagni ma è sempre sostenuta dall'outlook positivo dell'americana Broadcom. In coda Tenaris, mentre zoppicano Leonardo - Finmeccanica e le utility.

Petrolio in rialzo, prezzi gas in calo

Dopo i cali delle ultime sedute, il petrolio torna a salire: i future del Wti ottobre salgono dell'1,55% a 87,95 dollari al barile, quelli del Brent novembre dell'1,54% a 93,73 dollari.

I prezzi del gas dopo avere fatto segnare un primo prezzo a 221 euro al megawattora ad Amsterdam, riducono i cali e cedono il 4,5% a 231,995 euro.

Il cambio euro / dollaro

Euro sotto parità con dollaro, yen a minimi da 1998

Sul valutario, l'euro resta attorno alla parità con il biglietto verde e vale 0,9968 dollari (1 euro ieri alla chiusura). Passa inoltre di mano a 139,925 yen (da 138,72). Il cambio dollaro/yen è a 140,402: la valuta giapponese ha superato la soglia di 140 yen per dollaro per la prima volta da agosto 1998, sotto il doppio effetto dello status di porto sicuro del dollaro in un mercato preoccupato e a causa del grande divario delle politiche monetarie americane e giapponesi.