Le Borse Ue rimbalzano nel giorno della Fed. Spread scende sotto 230

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimbalzano con decisione gli indici europei nel giorno della Federal Reserve e con la Bce che ha convocato un vertice ad hoc per discutere delle attuali condizioni di mercato e dell'aumento degli spread e dei rendimenti dei titoli di stato (al momento il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è in discesa sotto i 230 punti, con il rendimento sotto il 4%). Così il FTSE MIB di Milano è il migliore, spinto dalla cavalcata delle banche, e salgono anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Con il mercato che sta prezzando un aumento dei tassi americani da 0,75 punti, il più alto dal 1994, e dopo le vendite delle ultime sedute gli investitori cercano le occasioni per acquistare e aspettano le indicazioni della banca centrale americana. Sono positivi anche i future sugli indici americani, mentre le Borse cinesi accelerano il passo e si portano sui massimi da tre mesi, con dati macro che mostrano ancora il rallentamento ma sono migliori delle attese. In rosso, invece, Tokyo.

Loading...

Bce: vertice ad hoc su mercati, ipotesi scudo anti-spread

Il consiglio direttivo Bce terrà un vertice ad hoc per discutere delle attuali condizioni di mercati. La notizia anticipata da alcuni media, è stata confermata a Radiocor da fonti della banca centrale. Ieri la governatrice Isabel Schnabel aveva detto nel suo discorso alla Sorbonne di Parigi che la Bce non intende tollerare frammentazione finanziaria che possa mettere a rischio la trasmissione della politica economica e che l’impegno della Bce «non ha limiti». La Bce, ha aggiunto, può creare e lanciare nuovi programmi anti-spread se e quando necessario.

A Milano banche in rally, più indietro Tenaris

Per quanto riguarda i titoli, Milano corre spinta dal rally dei bancari, in grande spolvero in tutta Europa dopo la debacle delle ultime sedute. Accelerano dunque Finecobank, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Banca Pop Er e Unicredit, che per altro ha completato con successo il trasferimento di 1,1 miliardi di euro di creditoria totale di un portafoglio non-performing a una società veicolo, Itaca Spv, attraverso un'operazione di cartolarizzazione. Corre anche Iveco Group. Saipem, dopo essersi aggiudicata una commessa offshore in Brasile, viaggia in controtendenza rispetto al comparto energetico europeo (-0,8% l'Euro Stoxx 600 di settore e a Milano deboli Eni e Tenaris, con il petrolio che viaggia sotto la parità).

Spread in calo sotto 230 punti, rendimento sotto il 4%

Andamento in calo per lo spread tra BTp e Bund dopo una seduta, quella di martedì, difficile per il comparto del reddito fisso e in particolare per i BTp. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco, indicato in avvio a 246 punti, quattro in mero rispetto al closing della vigilia a 250 punti e sui massimi dal 2013, è sceso sotto quota 230 punti, attestandosi a 226. Il rendimento del decennale italiano, che aveva aperto in calo al 4,19% dal 4,23% della chiusura precedente, è calato sotto il 4%.